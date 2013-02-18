نقد پذیری مایه رشد مسئولان/ طرح تکریم نقدپذیری "مهر" حرکت خوبی است

سردار کاظم علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت نقد پذیری توسط مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی اظهار داشت: به اعتقاد من انتقاد پذیری یک روحیه اخلاقی است ولی برخی افراد هستند که روحیه انتقاد پذیری نداشته و تاب شنیدن نقد را ندارند.

وی با تاکید بر اینکه نقد ناپذیری یک نقیصه اخلاقی و فردی است بیان داشت: البته هیچ انسانی کامل نیست ولی به نظر می رسد مدیران و مسئولان باید به سمتی حرکت کنند که ظرفیت پذیرش نقدهای سازنده را داشته باشند.

فرمانده انتظامی استان لرستان ادامه داد: از سوی دیگر رسانه های منتقد نیز باید به گونه ای عمل کنند که سمت و سوی نقد نه به طرف شخصیت افراد بلکه به سمت نقد عملکرد و مدیریت آنها باشد.

سردار علیزاده با تاکید بر اینکه وقتی فردی در مصدر یک مسئولیت قرار می گیرد باید پاسخگو باشد عنوان کرد: به اعتقاد من نقد پذیری مایه رشد مدیران و مسئولان خواهد شد و به همین سبب است که در تعالیم دینی ما تاکید شده که دوست آن است که عیب ما را بگوید.

وی با تاکید بر اینکه مدیران باید روحیه نقد پذیری را در خود تقویت کنند بیان داشت: اجرای طرح "تکریم نقد و نقد پذیری" از سوی خبرگزاری مهر طرح خوبی است که باید در ارزیابی ها همه شاخصه ها در نظر گرفته شود.

فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه برای ارزیابی میزان نقدپذیری مدیران باید یک "چک لیست" تهیه و پارامترهای تاثیرگذار تعریف شود، یادآور شد: استمرار این طرح می تواند در تقویت روحیه نقد پذیری مسئولان تا حدودی موثر باشد.

سردار علیزاده که همواره در برخورد با نقدهای منصفانه نشریات و رسانه ها عملکرد مثبت و قابل قبولی داشته است در ادامه سخنان خود گفت: خوشبختانه در طول دو سال اخیر نیروی انتظامی همواره از نقد رسانه ها استقبال کرده که البته ارزیابی در این زمینه بر عهده خود خبرنگاران و رسانه ها است.

وی با بیان اینکه در برخی موارد انتشار بعضی اخبار خود مایه ناامنی می شود، گفت: از سوی دیگر برخی نقدهای رسانه ها یاریگر پلیس بوده و خود به ارتقا امنیت در استان کمک کرده است.