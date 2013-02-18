رقابت 160 تکواندوکار در مسابقات نیروهای مسلح امروز به پایان می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات عصر روز یکشنبه با برگزاری مراسم افتتاحیه تحت عنوان جام اقتدارخلیح همیشه فارس با حضور سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو ، گرشاسبی رئیس اداره ورزش و جوانان خوزستان، علی خلیلی رئیس هیات تکواندو نیرهای مسلح و جمعی از مسئولان استانی در سالن ولیعصر(عح) مجموعه ورزشی تختی آبادان آغاز شد. در این دوره از مسابقات 160 تکواندوکار به رقابت خواهند پرداخت و در نهایت عصر امروز با برگزاری دیدارهای نهایی در محل شهادت، شهدای عملیات والفجر هشت در کنار آبهای اروند رود با شناخت نفرات برتر به پایان می رسد.



جلال چروکی مسئول برگزاری این مسابقات در این مورد به خبرنگار مهر گفت: رقابتهای سطح بالایی را در روز نخست شاهد بودیم و با توجه به آنکه اکثر نفرات زبده در گیر حضور در اردوی تیم ملی و مسابقات لیگ بودند بازهم شاهد استقبال خوبی بودیم.

وی ادامه داد: سال آینده رقابتهای جهانی سیزم در آمریکا برگزار خواهد شد و نفرات برتر این رقابتها به اردوی آماده سازی دعوت می شوند تا با تیمی مقندر برای دفاع از عنوان قهرمانی دوره قبل خود راهی مسابقات سیزم شویم.

چروکی در پایان گفت: مسابقات روز یکشنبه تا ساعت 10 شب به طول انجامید و نفرات راه يافته به مرحله یک هشتم مشخص شدند و امروز دوشنبه تا مرحله نهایی مبارزات پیگیری می شود و مراسم اختتامیه و دیدارهای نهایی را در کنار اروند رود به پاس گرامیداشت ياد و خاطره شهدای عملیات والفجر هشت برگزار خواهیم کرد.