بسته آموزشی نوروزی دانش آموزان اول متوسطه استان سمنان تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان از تهیه بسته آموزشی برای دانش آموزان پایه اول متوسطه برای ایام تعطیلات نوروزی خبر داد.

حسین فولادیان افزود: استفاده از بسته های آموزش به عنوان تکلیف نوروزی برای دانش آموزان اجباری نیست.

وی اظهار داشت: دانش آموزان علاقمند می توانند با مراجعه به سایت این معاونت، نسبت به دریافت آن اقدام نمایند و در صورت تمایل به حل و پاسخگویی آن بپردازند.

فولادیان با اشاره به اینکه بسته آموزشی از طریق گروه های آموزشی استان سمنان تهیه شده است و به مدیران مدارس توصیه کرد: تلاش کنند تا دانش آموزان بهره برداری مناسب داشته باشند و زمینه همراهی از طریق دبیران نیز فراهم شود.

برگزاری كارگاه آموزشي كارآفريني روستايي ويژه دهياران در شاهرود

كارگاه آموزشي كارآفريني روستايي ويژه دهياران شهرستان شاهرود و ميامي در مرکز آموزش فنی و حرفه یا برادران شاهرود برگزار شد.

این کارگاه با هدف ارتقای توانمندی دهیاران روستاهای استان ، كارگاه آموزشي کارآفرنی روستایی با همكاري بيمه كشاورزي در سالن آمفي تئاتر مركز آموزش فني و حرفه اي مركز برادران شاهرود برپا شد.

در اين دوره آموزشی دهياران با مباحث بیمه محصولات كشاورزي، كارآفريني و چگونگي ايجاد شغل در روستاها آشنا شدند.

172 پروژه روستایی به صورت متمرکز در روستای اروانه افتتاح شد

فرماندار شهرستان سمنان در مراسم افتتاح پروژه های روستای این شهرستان که با حضور معاونین استاندار سمنان و میئولان شهرستانی و جمعی از شورا های بخش مرکزی و سرخه و اهالی روستا در مسجد روستای اروانه برگزار شد گفت: از مشخصه بارز و بسیار خوب دولت نهم و دهم توجه ویژه به روستاها بوده است.

حسن سعدالدین با اشاره به اینکه 10 درصد جمعیت شهر در شهرستان سمنان را روستائیان تشکیل می دهند اظهار داشت: اما 29 درصد اعتبارات به روستاها تخصیص داده شده است.

وی گفت: شهرستان سمنان دارای 19 روستا بوده که هشت روستا دارای دهیاری بوده و مصوبه چهار روستای دیگر نیز اخذ شده است و انشاالله به زودی در این روستاها نیز دهیاری مستقر خواهد شد.

فرماندار شهرستان سمنان افزود: 100درصد روستاهای شهرستان در پوشش خدمات درمانی قرار داشته و از نعمت اب اشامیدنی هم کاملابهره مند هستند.

ارائه کالاهای اساسی شب عید در 330 غرفه نمایشگاه بهاره

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان دربازدید از سردخانه و ذخیره سازی میوه و مرکبات گفت: نمایشگاه بهاره با 330 غرفه در این استان با اولویت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم با همکاری مجامع امور صنفی برپا می شود.

علی پورنبوی افزود: در این نمایشگاه ها کالاها با 10 درصد زیرقیمت بازار عرضه و حراج و فروش فوق العاده نیز در واحدهای صنفی مختلف با نظارت اتحادیه صورت می گیرد.

وی گفت: تلاش این سازمان بر این است در ایام پایانی سال ذائقه مردم خوش باشد و مشکلی برای تامین مایحتاج عمومی نداشته باشند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان یادآور شد: در حال حاضر یک هزار و 300تن پرتقال و سیب در این استان ذخیره سازی شده است.

پورنبوی گفت: 225 تن گوشت قرمز وارداتی نیز تامین شده و 458 تن برنج هندی و آرژانتینی نیز در انبارهای این استان موجود است.

برق مشترکان مسکن مهر منطقه رابند مهدیشهر تامین شد

مدیر توزیع برق شهرستان مهدیشهر گفت: طرح تامین برق 50 واحدی کوهسار مسکن مهر در منطقه رابند این شهرستان به اجرا درآمد.

غلامحسن میرحاج اظهار داشت: برای اجرای این طرح 802 متر شبکه 20 کیلوولت هوایی احداث شده است.

وی با بیان اینکه یک دستگاه ترانس 200 کیلو ولت آمپر به همراه تابلوی عمومی 400 آمپری نصب شده است گفت: احداث 149 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی از دیگر اقدامات این طرح بوده است.

میرحاج تصریح کرد: 338 میلیون ریال برای این پروژه برق رسانی اعتبار هزینه شده است.

مدیر توزیع برق شهرستان مهدیشهر خاطرنشان ساخت: برق پروژه های مسکن مهر در شهرک فاطمیه و 11 هکتاری مهدیشهر و نیز پروژه مسکن مهر شهمیرزاد در جاده چاشم پیش از این اجرایی و انشعاب رخواستی متقاضیان در موعد مقرر برقرار شده است.