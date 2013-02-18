به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری یکشنبه‌شب در نشست با فعالان هنری استان بوشهر اظهار داشت: من از مسئولین انجمن های سراسر استان که با جان و دل و بدون هيچ چشم داشت مالی و حتی بعضا با هزینه و اعتبار شخصی خود انجمن های نمایشی را مدیریت می کنند، تشکر می کنم.

رئيس انجمن هنرهاي نمايشي استان بوشهر گفت: متاسفانه با اینکه در سال جاری هیچ اعتباری به انجمن های نمایش شهرهای استان داده نشده و این بزرگترین مشکل آنها بوده ولی بیلان کار و کارنامه درخشان تئاتر استان در سال جاری نشان از رشد کیفی و کمی تئاتر استان بوشهر را دارد.

وی تصریح کرد: مهمترین دغدغه مسئولان انجمن‌ها در سال جاری توسعه اجراهای عمومی بوده که به حمد الله این اتفاق در سال جاری به نحو خوبی در سراسر استان اتفاق افتاده است.

مظفري در ادامه افزود: مثلا ما در بوشهر اجرای عمومی را به صورت هفتگی و در شهر آبپخش هم با مدیریت مسئول انجمن هنرهای نمایشی اجرای عمومی داشتیم که این نشان از توسعه تئاتر در سراسر استان است.

وي با اشاره به ديگر اجراهاي عمومي شهرستان ها اضافه كرد: در اين زمينه از اجراهای عمومی در گناوه، دیر، اهرم، کنگان، جم، دیلم، شبانکاره، خارگ، خورموج و برازجان مي توان نام برد. وي گفت: اگر انجمن ها به لحاظ مالی حمایت می شدند این آمار چند برابر تعداد آمار ارائه شده فعلي بود.

مظفری در ادامه به جشنواره هاي برگزار نشده در استان پرداخت و بيان داشت: تمام جشنواره هاي تئاتر استان بوشهر از جمله سوگواره تعزیه، جشنواره تئاتر طنز، کودک دیر و... در سال جاری به علت نبود اعتبار برگزار نشده است.

وي خاطر نشان ساخت: مسئولین انجمن ها با ایثار و کار شبانه روزی توانستند با توسعه اجرای عمومی آثار بخشی از این کمبودها را پوشش دهند؛ هرچند حق الزحمه بسیاری از این گروه ها نیز هنوز پرداخت نشده است.

رئيس انجمن هنرهاي نمايشي استان بوشهر در پايان گفت: توسعه کتابخانه های تخصصی تئاتر، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی تئاتر، راه اندازی درگاه اطلاع رسانی انجمن ها، برگزاری نشست های تخصصی و نمایشنامه خوانی از سوی انجمن های استان ازاهم اقدامات آنها در سال جاری است.