عبدالله نادری در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: طی جلسه ای که روز گذشته با فرمانده قرارگاه کوثر، رئیس بهداری سپاه کشور و رئیس بیمارستان شهید صدوقی اصفهان داشتیم، مقرر شد که در ماه های ابتدایی سال 92 بیمارستانی صحرایی در عسلویه دائر شود.

وی افزود: این بیمارستان به مدت یک هفته و با تمام امکانات در منطقه عسلویه دائر خواهد شد. در این بیمارستان خدماتی مانند سی تی اسکن و برخی از عمل های جراحی ارائه خواهد شد.

بخشدار عسلویه با اشاره به این مطلب که متولی این کار بزرگ و خیرخواهانه سپاه پاسداران است، خاطرنشان کرد: مجموعه ای متشکل از 140 نفر در این بیمارستان حضور می یابند.

نادری گفت: کادر درمانی این بیمارستان صحرایی برای پذیرش روزانه حداقل پنج هزار نفر اعلام آمادگی کرده است.

وی ادامه داد: این کار با هدف خدمت رسانی در مسائل درمانی منطقه انجام خواهد گرفت و به عبارتی این کار در راستای محرومیت زدایی مناطق محروم توسط سپاه به انجام می رسد.

بخشدار عسلویه گفت: تمام فعالیت های درمانی که در این بیمارستان صحرایی انجام خواهد گرفت به صورت کاملا رایگان ارائه می شود.

نادری اظهار داشت: هم اکنون در حال مکان یابی برای این موضوع هستیم و انشاءالله پس از مکان یابی، با همکاری و هماهنگی دستگاه های مرتبط بتوان این خدمت رسانی بسیار بزرگ را به نحو احسنت به انجام رساند.

وی خاطرنشان کرد: کل تجهیزات مورد نیاز توسط کامیون از اصفهان به منطقه منتقل خواهد شد.

بخشدار عسلویه گفت: در این مدت یک هفته ای که این بیمارستان صحرایی در عسلویه مستقر خواهد شد، پیش بینی ویزیت 40 هزار نفر شده است.

نادری در پایان تاکید کرد: این کار در راستای خدمت رسانی به مناطق محروم و به خصوص روستاها انجام می گیرد که رضایت مندی مردم ولایتمدار منطقه را در پی خواهد داشت.