اصغر حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انتقادات اخیر منتقدان خود اظهار داشت: من مخالف انتقاد نیستم و معتقد هستم انتقاد و بیان نقاط ضعف باعث می‌شود هیئت‌ها ضعف‌های خود را کنار بگذارند، ضمن اینکه انتقاد از هر هیئتی نشان دهنده فعال بودن آن هیئت است و انتشار این انتقادها در خبرگزاری باعث میطشود که این ورزش بیشتر به مردم معرفی شود.

وی افزود: افرادی از من انتقاد می کنند و خود را پیشکسوت کبدی می نامند، باید بدانند که در ورزش نو ظهور کبدی اصلا پیشکسوت معنی ندارد. این افراد در سال‌های ابتدایی تاسیس رشته کبدی در باشگاه راه و ترابری به علت کمبود نیرو به عنوان سرپرست معرفی شدند، اما بعد از مدتی به علت مشکلات این فرد با ورزشکاران، باشگاه راه و ترابری از ما درخواست کرد سرپرست دیگری به ایشان معرفی کنیم.

بیشتر از فدراسیون به هیئت شهرستان ها کمک کرده‌ام

رئیس هیئت کبدی استان اصفهان در مورد وضعیت مالی هیئت گفت: به علت وضعیت بد مالی فدراسیون ها، از طرف فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان تا این زمان به هیچ کدام از هیئت ها بیشتر از یک میلیون تومان بودجه مالی داده نشده است. با توجه به این موضوع، من بیش از 30 میلیون تومان به شهرستان های استان اصفهان به صورت امکانات و تجهیزات کمک مالی کرده ام و فکر می کنم من بیشتر از فدراسیون به هیئت شهرستان ها کمک کرده باشم.

برای کبدی اسپانسر جذب کردم

وی ادامه داد: به دلیل وضعیت بد مالی فدراسیون من با رایزنی‌های زیاد توانستم با تیم فولاد ماهان به عنوان اسپانسر کبدی قرارداد ببندم و این امتیاز بزرگی برای یک هیئت محسوب می شود. بیشتر رشته های مهم در اصفهان هنوز اسپانسر مالی ندارند اما رشته کبدی که رشته کاملا شناخته شده ای در استان اصفهان هم نیست، در حال حاضر اسپانسری مثل فولاد ماهان سپاهان را دارد که این عملکرد هنر یک هیئت فعال را نشان می دهد و همین یک عملکرد برای کل سال های مدریت من کافی است.

کمک فدراسیون به شهرستان ها به علت اعتبار هیئت من بوده است

حسینی نژاد در مورد تسهیلات اعتباری داده شده به شهرستان ها بیان داشت: بعضی از افراد اظهار داشته اند از طرف هیئت استان کمک مالی به هیئت شهرستان ها نشده است. برای اطلاع بیشتر این افراد باید بگویم که در سال گذشته و در طی سفر مقصود لو به اصفهان، هیئت بعضی از شهرستان ها مورد بازدید قرار گرفت.

وی ادامه داد: در طی این دیدارها به ورزشکاران کبدی تیم ساحلی دولت آباد به خاطر قهرمانی در لیگ برتر به هر نفر 500 هزار تومان جایزه نقدی و 4 میلیون تومان هم به هیئت این شهرستان اعتبار مالی داده شد. در دیدار از شهرستان تیران نیز چون هیئت تازه تاسیسی بود، 5 میلیون تومان اعتبار مالی در نظر گرفته شد. که تمام این کمک های مالی فدراسیون به علت اعتبار هیئت من بوده است.

افراد بومی اصفهان در تیم ملی حضور دارند

رئیس هیئت کبدی استان اصفهان در مورد مربیان و ورزشکاران بومی اصفهان در تیم ملی اظهار داشت: در حال حاضر زهرا حسینی و اصغر کمالی مقدم از اصفهان به عنوان مربی در اردوی تیم ملی کبدی هستند و در تیم ملی آقایان و تیم ملی بانوان نیز بازیکنانی از اصفهان شرکت کره اند که همه این افراد از بومیان اصفهان می باشند.

وی ادامه داد: ما در لیگ برتر باشگاه های کشور 3 قهرمانی به دست آورده ایم که 2 قهرمانی آن مربوط به تیم بانوان فولاد ماهان است و در قسمت آقایان هم موفق به کسب مقام سوم شده ایم که تمام این ورزشکاران نیز از بومیان استان اصفهان می باشند.

حسینی نژاد در مورد برگزاری مسابقات توسط هیئت استان اصفهان گفت: هیئت استان اصفهان در سال گذشته در ماه های متفاوت 3 مسابقه 4 جانبه برای بانوان و آقایان برگزار کرده است. با وجود اعتبار یک میلیون تومان فکر می کنید چند مسابقه در طول یک سال می توان برگزار کرد؟

کبدی را وارد مدارس می کنیم

وی در مورد برنامه های آینده هیئت بیان داشت: بیشتر هدف ما فعالیت در قسمت تیم های پایه استان است و در ابتدای کار در این هفته، 3 مسابقه در قسمت دختران و پسران برای کشف استعدادهای برتر استان برگزار می شود. در قسمت دیگر با آموزش و پرورش نیز صحبت کرده ایم تا رشته کبدی وارد مدارس شود و بتوانیم مسابقات آموزشگاه ها را نیز در سال آینده برگزار کنیم.