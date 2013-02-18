جدیدترین تصاویر ناسا از زمین/ مشاهده یک حلقه درخشان آبی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، از جمله این تصاویر نفس گیر می توان به وجود یک حلقه آبی عجیب و غریب در تهران، آتشفشانها، بیابانها، جزایر کارائیب و شفق شمالی اشاره کرد.

این تصاویر از ایستگاه بین المللی فضایی و توسط توماس مارشبورن، فضانورد ناسا، کریس هتفیلد فضانورد کانادایی و دیگر همکارانشان گرفته و آن لاین شده است.

هتفیلد به شوخی در مورد تصاویر تهیه شده از زمین می گوید: این تصاویر حاکی از مشکل پوستی زمین است. اشاره او به یک آتشفشان در حال فوران است، در حالی که کوه آتشفشانی کنار آن هیچ فعالیتی از خود نشان نمی دهد.

کریس هتفیلد این تصویر را در هشتم فوریه گرفته و می گوید: اینجا تهران پایتخت ایران است که در شب می درخشد. او پرسید آیا کسی می داند این بیضی از نور درخشان آبی در داخل شهر چیست؟ کاربران شبکه های اجتماعی پاسخ او را فرودگاه شهر می دانند.



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در زیر ابرها : در این تصویر ماهواره ای، قله کوه آتشفشانی پالوه در جزیره اندونزی قرار دارد که در زیر ابرها پنهان شده است





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