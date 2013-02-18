  1. دانشگاه و فناوری
۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۲۵

گزارش علمي تصويري/

جدیدترین تصاویر ناسا از زمین/ مشاهده یک حلقه درخشان آبی در تهران

جدیدترین تصاویر ناسا از زمین/ مشاهده یک حلقه درخشان آبی در تهران

فضانوردان در جدیدترین اقدام خود، تصاویر خیره کننده ای از سیاره زمین تهیه کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از جمله این تصاویر نفس گیر می توان به وجود یک حلقه آبی عجیب و غریب در تهران، آتشفشانها، بیابانها، جزایر کارائیب و شفق شمالی اشاره کرد.

این تصاویر از ایستگاه بین المللی فضایی و توسط توماس مارشبورن، فضانورد ناسا، کریس هتفیلد فضانورد کانادایی و دیگر همکارانشان گرفته و آن لاین شده است.

هتفیلد به شوخی در مورد تصاویر تهیه شده از زمین می گوید: این تصاویر حاکی از مشکل پوستی زمین است. اشاره او به یک آتشفشان در حال فوران است، در حالی که کوه آتشفشانی کنار آن هیچ فعالیتی از خود نشان نمی دهد.

کریس هتفیلد این تصویر را در هشتم فوریه گرفته و می گوید: اینجا تهران پایتخت ایران است که در شب می درخشد. او پرسید آیا کسی می داند این بیضی از نور درخشان آبی در داخل شهر چیست؟ کاربران شبکه های اجتماعی پاسخ او را فرودگاه شهر می دانند.
 

کپسول سایوز در روز 12 فوریه، فضاپیمای پروگرس در آستانه پهلوگیری به ایستگاه بین المللی فضایی

مشکلات پوستی زمین در روز هشتم فوریه . (منطقه نامشخص)

غبار در دریا، وزش خاک و  غبار به سواحل لیبی و دریای مدیترانه در اوایل فوریه


در زیر ابرها : در این تصویر ماهواره ای، قله کوه آتشفشانی پالوه در جزیره اندونزی قرار دارد که در زیر ابرها پنهان شده است


ابرهای چین، ابرهای صبحگاهی در سواحل چین

تصویر ناسا از طوفانی که طی روزهای 8 و 9 فوریه در شمال شرقی ایالات متحده ایجاد شد و موجب بارش برف در چندین ایالت شد

شفق شمالی: شفق اخیر در امواج سبز و قرمز بر فراز آمریکا و کانادا

کد مطلب 2000210

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها