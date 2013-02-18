  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۵۹

آغاز ثبت نام کارشناسی ناپیوسته دانشگاههای آزاد و دولتی از 6 اسفند

آغاز ثبت نام کارشناسی ناپیوسته دانشگاههای آزاد و دولتی از 6 اسفند

فرایند ثبت نام در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 92 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی از 6 اسفندماه در سامانه سازمان سنجش آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان دانشگاه آزاد در روزهای 6 تا 12 اسفندماه می توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org برای ثبت نام در آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 92 ثبت نام کنند.

با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت‌نام در اين روش به صورت اينترنتي انجام مي‌شود، داوطلبان می توانند با مراجعه به سايت سازمان سنجش و پرداخت وجه ثبت‌نام از طريق كارتهاي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آن فعال است، نسبت به دريافت رمز ورود اقدام و سپس نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته مشترک دانشگاه آزاد و سازمان سنجش، سال آینده برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2000212

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