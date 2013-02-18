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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۰۸

ساعتی قبل/

وقوع 8 زمین لرزه در کرمان/زمین لرزه 3.9 ریشتری کیانشهر را تکان داد

وقوع 8 زمین لرزه در کرمان/زمین لرزه 3.9 ریشتری کیانشهر را تکان داد

کرمان - خبرگزاری مهر: طی 24 ساعت گذشته هشت زمین در استان کرمان به وقوع پیوست که بزرگترین آنها زمین لرزه 3.9 ریشتری کیانشهر بود.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی 3.9 ریشتر راس ساعت چهار و 39 دقیقه بامداد دوشنبه کیانشهر کرمان را تکان داد.

این زمین لرزه در عمق 21 کیلومتری زمین و طول و عرض جغرافیایی ۵۶.۴۲ و ۳۱.۰۷ رخ داد.

همچنین طی 24 ساعت گذشته هفت زمین لرزه دیگر نیز راور، بروات، ريحانشهر، كوهبنان و ارزوئیه را لرزاند.

هیچ کدام از این زمین لرزه ها خسارتی نداشتند.

استان کرمان دارای 18 گسل فعال شناخته شده است و ساخت و سازهای مناسبی که بعد از زمین لرزه سال 82 بم در این استان صورت گرفت باعث شده است که حتی زمین لرزه های با شدت نسبتا زیاد نیز خسارتی را به بار نیاورند.

کد مطلب 2000214

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