به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون وزنه برداری آسیا (AWF) همراه با فدراسیون پزشکی ورزشی و کمیته مبارزه با دوپینگ (نادو) ایران برگزارکننده این همایش هستند که طی روزهای 16 و 17 اسفندماه برگزار خواهد شد.

برای حضور در این همایش از "تاماش آیان"، رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری (IWF) دعوت شده تا به ایران سفر کند اما دبیر کل این فدراسیون به عنوان نماینده وی در همایش کیش حضور خواهد داشت. ضمن اینکه رئیس فدراسیون وزنه برداری آسیا هم از مهمانان ویژه شرکت کننده در این همایش خواهد بود.

علی مرادی، دبیرکل فدراسیون وزنه برداری آسیا و همتایان آفریقایی و اروپایی وی نیز در این همایش شرکت خواهند داشت. ضمن اینکه روسای فدراسیون وزنه برداری 45 کشور آسیایی یا مسئولان کمیته دوپینگ این فدراسیون‌ها هم برای حضور در همایش بین‌المللی کیش به ایران سفر می‌کنند.

روز نخست همایش بین‌المللی ضد دوپینگ وزنه برداری در سطح قاره آسیا همراه با برگزاری مراسم افتتاحیه خواهد بود. برای حضور در این مراسم از محمد عباسی، وزیر وزارت ورزش و جوانان و حمید سجادی، معاون وی در امور ورزش قهرمانی و حرفه‍ای نیز دعوت شده تا به کیش سفر کنند.

لطفعلی پورکاظمی، رئیس کمیته پزشکی و مبارزه با دوپینگ فدراسیون وزنه برداری آسیا و رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران و در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهارداشت: تشریح قوانین جدید وادا برای وزنه برداری جهان، مبارزه با دوپینگ در این رشته و چگونگی مدیریت نتایج و برخورد با خاطیان در وزنه بردای محورهای این همایش دو روزه که برای نخستین‌بار در سطح قاره آسیا برگزار خواهد شد.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تاکید کرد: همزمان با برگزاری این همایش، کارگاه تخصصی مبارزه با دوپینگ در وزنه برداری هم برگزار می‌شود تا شرکت کنندگان به صورت عملی هم دوره‌های آموزشی لازم را سپری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، برای برگزاری همایش بین‌المللی ضد دوپینگ وزنه برداری در سطح قاره آسیا از مدرسین ایرانی استفاده می‌شود. پورکاظمی نخستین مدرس این همایش است که در مورد فهرست داروهای ممنوعه 2013 صحبت می‌کند.