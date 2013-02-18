عناوین مهمترین اخبارجهان از شب گذشته تا کنون

آمریکا
- هزاران نفر از طرفداران محیط زیست در اعتراض به احداث خط لوله گاز در واشنگتن دست به تظاهرات زدند.
- رافائل کوریا رئیس جمهور اکوادور بار دیگر در انتخابات این کشور به پیروزی رسید.
- قانونگذاران امریکایی با اعضای سازمان منافقین در پاریس دیدار کردند.
غرب آسیا
- اعضای کنیست درباره مرگ زندانی ایکس در زندان های این رژیم تحقیق می کنند.
- اخضر الابراهیمی از خواسته شورشیان سوری برای انجام مذاکره استقبال کرد.
- وزیران خارجه روسیه و آمریکا بصورت تلفنی در مورد اوضاع سوریه رایزنی کردند.
آسیا
- خبرها حکایت از ادامه اعتراضات شیعیان پاکستان در اعتراض به کشتار مردم کویته دارد.
- نخست وزیر انگلیس برای گسترش روابط با هند، صبح امروز دوشنبه وارد دهلی نو شد.
آفریقا
-نظامیان فرانسوی و مالیایی به موفقیت های جدیدی در نزدیکی شهر گائو دست یافتند.
اروپا
- 40 مرد نقابدار به یک معدن طلا در یونان حمله کردند.
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