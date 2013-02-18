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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۵۲

عناوین مهمترین اخبارجهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین اخبارجهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

آمریکا

- هزاران نفر از طرفداران محیط زیست در اعتراض به احداث خط لوله گاز در واشنگتن دست به تظاهرات زدند.

- رافائل کوریا رئیس جمهور اکوادور بار دیگر در انتخابات این کشور به پیروزی رسید.

- قانونگذاران امریکایی با اعضای سازمان منافقین در پاریس دیدار کردند.

غرب آسیا

- اعضای کنیست درباره مرگ زندانی ایکس در زندان های این رژیم تحقیق می کنند.

- اخضر الابراهیمی از خواسته شورشیان سوری برای انجام مذاکره استقبال کرد.

- وزیران خارجه روسیه و آمریکا بصورت تلفنی در مورد اوضاع سوریه رایزنی کردند.

آسیا

- خبرها حکایت از ادامه اعتراضات شیعیان پاکستان در اعتراض به کشتار مردم کویته دارد.

- نخست وزیر انگلیس برای گسترش روابط با هند، صبح امروز دوشنبه وارد دهلی نو شد.

آفریقا

-نظامیان فرانسوی و مالیایی به موفقیت های جدیدی در نزدیکی شهر گائو دست یافتند.

اروپا

- 40 مرد نقابدار به یک معدن طلا در یونان حمله کردند.

کد مطلب 2000218

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