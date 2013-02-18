تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سیام بهمنماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با هفتم ربیع الثانی سال 1434 هجری قمری و هجدهم فوریه سال 2013 میلادی.
- دیدارهای برگشت از مرحله پلیآف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* پتروشیمی بندرامام - البدر بندر کنگ (ساعت 16 - سالن اندیشه بندرامام)
* فولاد ماهان اصفهان - صنایع پتروشیمی (ساعت 16 - سالن مخابرات اصفهان)
* مهرام تهران - دانشگاه آزاد (ساعت 16 - تالار بسکتبال آزادی)
* همیاری زنجان - شهرداری گرگان (ساعت 16 - سالن بسکتبال زنجان)
- مسابقات فوتبال جام حذفی فوتبال انگلستان موسوم به (FA Cup) امشب با برگزاری دیدار منچستریونایتد و ردینگ پیگیری میشود.
- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدار تیمهای سیهنا با لاتزیو به پایان میرسد.
نظر شما