تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سی‌ام بهمن‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با هفتم ربیع الثانی سال 1434 هجری قمری و هجدهم فوریه سال 2013 میلادی.

- دیدارهای برگشت از مرحله پلی‌آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* پتروشیمی بندرامام - البدر بندر کنگ (ساعت 16 - سالن اندیشه بندرامام)

* فولاد ماهان اصفهان - صنایع پتروشیمی (ساعت 16 - سالن مخابرات اصفهان)

* مهرام تهران - دانشگاه آزاد (ساعت 16 - تالار بسکتبال آزادی)

* همیاری زنجان - شهرداری گرگان (ساعت 16 - سالن بسکتبال زنجان)

- مسابقات فوتبال جام حذفی فوتبال انگلستان موسوم به (FA Cup) امشب با برگزاری دیدار منچستریونایتد و ردینگ پیگیری می‌شود.

- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های سیه‌نا با لاتزیو به پایان می‌رسد.