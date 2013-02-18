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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۰۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌ مهر - گروه‌‌ ورزشی: برگزاری مرحله پلی‌آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سی‌ام بهمن‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با هفتم ربیع الثانی سال 1434 هجری قمری و هجدهم فوریه سال 2013 میلادی.

- دیدارهای برگشت از مرحله پلی‌آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* پتروشیمی بندرامام - البدر بندر کنگ (ساعت 16 - سالن اندیشه بندرامام)
* فولاد ماهان اصفهان - صنایع پتروشیمی (ساعت 16 - سالن مخابرات اصفهان)
* مهرام تهران - دانشگاه آزاد (ساعت 16 - تالار بسکتبال آزادی)
* همیاری زنجان - شهرداری گرگان (ساعت 16 - سالن بسکتبال زنجان)

- مسابقات فوتبال جام حذفی فوتبال انگلستان موسوم به (FA Cup) امشب با برگزاری دیدار منچستریونایتد و ردینگ پیگیری می‌شود.

- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های سیه‌نا با لاتزیو به پایان می‌رسد.

کد مطلب 2000222

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