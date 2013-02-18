ولایت فقیه ستون حکومت اسلامی است

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت‌الاسلام عباس معصومی در نشست فرهنگیان بسیجی شهرهای میامی، دامغان و بسطام که در کانون جوانان بسیج شاهرود برگزار شد، در سخنانی با اشاره به موضوع ولایت فقیه اظهار داشت: ولایت فقیه یکی از اصول دین اسلام است که در زمان غیبت امام معصوم(ع) برای رهبری حکومت دینی در جامعه اسلامی است که دارای شرایط و ویژگی‌های مشخص شده است.

وی افزود: ولی‌فقیه انسانی مدیر، مدبر، فقیه عادل و عالم و آگاه به زمان و مکان است که معصوم نیست؛ اما بر نفس خود حاکم است و کمترین خطا را در مسائل فردی و اجتماعی دارد.

امام جمعه بسطام خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی اولین حکومت اسلامی بعد از غیبت امام است که تشکیل شده است و این نقطه عطفی است که در تاریخ حکومت‌های جهان رخ داده است و با مدد الهی و عظم مردم و رهبری یک فقیه جامع الشرایط رخ داده است.

وی افزود: ولایت‌فقیه حکومت صالحان و اولیا خداوند است بر مردم و امروز می بینیم که ولایت فقیه چقدر برای حکومت اسلامی و حفظ آن مهم و دارای اهمیت زیادی است.

معصومی بیان داشت: دشمنان تاکنون نتوانسته‌اند انقلاب اسلامی را دچار خدشه و انحراف كنند؛ چرا که ولی‌فقیه چون یک قطب‌نما و راهنما این کشور و حکومت را هدایت و رهبری می‌کند و این را دشمنان به خوبی دریافته‌اند.

وی تاکید کرد: ستون و رکن اصلی حکومت اسلامی ولایت فقیه است و باید توجه داشت که دشمنان در تلاش هستند با برنامه‌ریزی‌های مختلف این رکن اساسی حکومت اسلامی را از میان بردارند و پشتیبانی ملت یکی از راه‌های حفظ این ستون است.

امام جمعه بسطام در پایان خاطرنشان کرد: حرکت در مسیر ولایت باعث حفظ انقلاب اسلامی و ناکام ماندن توطئه‌های دشمنان خواهد بود و باید به این مسئله توجه داشت و دانش‌آموزان را با این مسئله آشنا کرد و آنان را به خوبی توجیه و سربازی مدافع ولایت و اسلام پرورش داد.

