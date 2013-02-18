سرخی سیلی فقر برصورت سپید ایثار/حکایت بخشنده های بی پول!

به گزارش خبرنگار مهر، از 2هزار پیوند کلیه کشور ، حدود یک ششم آن در اصفهان انجام می شود و سه بیمارستان الزهراء(س)،خورشید(نور وعلی اصغر)وشریعتی اصفهان سالانه حدود 350 عمل پیوند کلیه صورت می پذیرد.

همچنین در اصفهان دو انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی و انجمن خیریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل (ع) خدمات مقدماتی پیوند را انجام می دهند.

فروش کلیه یا اهدا

همه افرادی که می خواهند کلیه اهدا کنند،ابتدا نیات انسانی را مطرح می کنند ولی آنچه از زیر گفتار و کردارشان سرک می کشد درد مشترکی است که همه آنها را در خود فشرده و مچاله کرده است.

فقر مادی زبان مشترک همه اهداکنندگان است،یکی مهریه بدهکار است، دیگری دیه باید بدهد ،یکی برای پیوند ریه شوهر خود پول احتیاج دارد ودیگری برای پرداخت بدهی یا خلاصی از زندان،آن یکی می خواهد شغلی دست و پا کند و دیگری مریض لاعلاج دارد...

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شاید این راه درستی برای حل مشکلات آنها نباشد، ولی می گویند، هم کار خیر انجام می دهند و هم مشکل خودشان حل می شود،می گویند؛ هزینه ها بالا رفته و آن که کلیه می خواهد یک درد دارد و ما اهدا کنندگان هزار و یک درد.

اینگونه است که هدیه های نهایتا هفت میلیونی دولت و انجمن ها که با مبلغ خودیاری گیرنده تجمیع می شود، قطعا این افراد راراضی نمی کند و بازار سیاه توافقات خارج از قانون بوجود می آید، بازاری که اعلامیه های روی دیوار حکایت از رشد فزاینده آن و صعود قیمت ها تا 15 و20 میلیون در اصفهان دارد.

نارضایتی مردم از انجمن حمایت از بیماران کلیوی

وقتی در اولین مقصد با انجمن حمایت از بیماران کلیوی اصفهان روبرو می شویم،به افرادی ناراضی بر می خوریم که به عناوین مختلف از انجمن رضایت ندارند.

احمد 25 ساله حدود دو ماه است که کلیه اش را اهدا کرده ولی انجمن هنوز هدیه او را پرداخت نکرده است،خانم55 ساله ای نیز می گوید 45 روز از پیوند شوهرم می گذرد ولی انجمن هنوز پولی را که ما چندماه قبل از پیوند به حساب ریخته ایم را به اهداکننده نداده است و او هر روز برای ما مزاحمت ایجاد می کند،دیگر مراجعه کننده ای که از خوزستان آمده می گوید ماه ها در نوبت ماندم ولی چون آشنایی ندارم و هزینه ای هم ندارم پرداخت کنم ،انجمن هیچ مورد مرگ مغزی به من معرفی نکرده است ولی افرادی بعد از ما آمده اند و بیمارشان با مرگ مغزی ها رایگان پیوند شده است.

رضا دیگر مراجعه کننده مرکز می گوید: هزینه دریافتی انجمن برای آزمایشات بیشتر از هزینه انجام آزاد آن در بیرون است و انجمن با ایجاد قرار داد با یک آزمایشگاه از افراد پول می گیرد و معلوم نیست چقدر به آزمایشگاه پرداخت می کند.

چنانچه از گفته های رئیس انجمن بر می آید این انجمن، کارکنانش توسط خود او مشخص شده و بازرسی های تهران تنها سالانه انجام می شود،از طرفی هیچ نظارتی از داخل استان بر عملکرد مرکز نیست و سالهاست رئیس انجمن بدون تغییر ثابت مانده است،همچنین هدیه های اهداء، با تاخیر پرداخت می شود و انجمن با مشکلات مالی روبروست.

ناتوانی مالی انجمن دلیل مشکلات بوجود آمده است

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالهای اخیر به خاطر افزایش مشکلات اقتصادی، تعداد مراجعه کنندگان برای اهدای کلیه بیشتر شده ولی مخارج موجود و توان مالی اندک انجمن اجازه انجام بیش از حدود 100 پیوند در سال را به این مرکز نمی دهد .

محمداسماعیل خانی تصریح کرد: در صورت ایجاد امکانات و کمک خیرین و دولت شعبه اصفهان انجمن حمایت از بیماران کلیوی ، توان انجام مقدمات بیش از 250 پیوند را دارد که هم اهدا کننده آن وجود دارد و هم تعداد زیادی بیمار در نوبت دریافت کلیه هستند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر دلیل مشکلات بوجود آمده برای مراجعه کنندگان،ناتوانی مالی انجمن و مخارج بالای اداره آن را دلیل این مشکلات ذکر کرد.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی اصفهان با بیان اینکه ، افراد18 تا35 سال بیشترین افراد مراجعه کننده برای اهدای کلیه هستند، گفت: انجمن حمایت از بیماران کلیوی اجازه رد و بدل شدن بیش از 7 میلیون برای اهدای کلیه را نداده و اگر مبالغ بیشتری دریافت می شود ،توافقات گیرنده و دهنده کلیه در خارج از مرکز است.

خانی افزود: انجمن به جز مبلغ یک میلیون اهدایی استانداری و پرداخت برخی هزینه های آزمایشگاهی توانی برای کمک به افراد نیازمند ندارد و در برخی شرایط موسسات و شرکت ها و بیمه ها، برای پیوند اعضای پرسنل خود کمک مالی می کنند.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان اصفهان اذعان داشت :در زمان ثبت نام وتشکیل پرونده،گیرنده حدود 6 میلیون به حساب انجمن واریز می کند و بلافاصله اهدا کننده به وی معرفی می شود که ممکن است پس از آزمایشات پیوند انجام شود و یا در پروسه شرایط بیمار و نخوردن بافت دهنده پیوند ماه ها طول بکشد.

وی ادامه داد: هیئت امنای انجمن حمایت از بیماران کلیوی در تهران است و برای هر استان شعبه و رئیس انجمن مشخص شده که از بدو تاسیس در سال72،این مسئولیت با بنده بوده است.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی اصفهان اضافه کرد: مسئول استان به تشخیص خود و تایید تهران ،مشاورین و مسئول روابط عمومی،مسئول پیوند،امور شهرستانها ،امور مرگ مغزی ،امور دارویی ،واحد جذب کمک های مردمی و کمک های دولتی و مسئول آموزش را تعیین می کند.

اسماعیل خانی با اشاره به اینکه ، در انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان تنها 20 تا30 درصد هزینه پیوندها توسط خیرین تامین می شود، بیان داشت: هر استان شماره حساب مخصوص به خود دارد و حسابرسی و اسناد مالی و صاحبان امضاء جداگانه دارد که به صورت سالانه بازرسی می شود.

وی ادامه داد: از ابتدای سال حدود 70 نفر در انجمن پیوند شده اند که 32 مورد از مرگ مغزی بوده است.

اسماعیل خانی تاکید کرد: مبلغ خودیاری که توسط گیرنده قبلا به حساب انجمن ریخته شده بین یک هفته تا 20 روز بعد از پیوند به حساب اهدا کننده واریز می شود.

وی یادآور شد: بیماران باید هوشیار باشند که مبالغ بالای 10 میلیون و توافقات خارج از اطلاع انجمن قانونی نمی باشد و اگر صبرکنند ،انجمن کلیه زیر 10 میلیون به آنها معرفی می کند.

وی اهدای وام 5 میلیونی قرض الحسنه به اهدا کنندگان و نیز اهدای وام خود اشتغالی به برخی افراد را از مشوق های انجمن حمایت از بیماران کلیوی برای افزایش نیات خیر در اهدا کنندگان دانست.

وی در پایان گفت : انجمن به خانواده های بیماران مرگ مغزی کمکی نمی کند چرا که انگیزه خیر زیر سئوال می رود وجنبه خرید وفروش پیدا می شود.

1700 بیمار کلیوی زیر چتر حمایت خیریه ابوالفضل(ع)

از مشکلات انجمن حمایت از بیماران کلیوی شعبه اصفهان که متولی اصلی این امر است و توضیحات مسئول آن که بگذریم،بخش مثبت و قابل تحسین اهدای کلیه در اصفهان که هم مورد رضایت مردم قرار گرفته و هم عملکردی شفاف دارد ،انجمن خیریه درمانی حضرت ابو الفضل (ع)است که در حال حاضر بزرگترین مرکز برای مقدمات اهدا و پیوند کلیه در اصفهان است و سالانه هزینه 100 تا200 پیوند کلیه و هزینه های درمانی نزدیک به دو هزار بیمار کلیوی را تامین می کند.

مدیر عامل انجمن خدمات درمانی حضرت ابوالفضل (ع) گفت: این انجمن از بدو تاسیس در سال 1367 به صورت مداوم در این 24 سال به بیماران کلیوی خدمت رسانی کرده و اکنون بیش از 1700 بیمار کلیوی را زیر چتر حمایت خود دارد.

احمد دردشتی افزود: انجمن خیریه حضرت ابوالفضل پس از تایید فرم مخصوص توسط پزشک متخصص و انجام تحقیقات آبرومندانه محلی از بیماران نیازمندی که نقص یا مشکل کلیوی دارند،حمایت می کند.

وی تصریح کرد: پرونده این بیماران در هیئت مدیره متشکل از11 عضو و دو بازرس بررسی شده و خدمات لازم ،از قبیل دیالیز یا پیوند در دستور کار قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه، در حال حاضر در استان حدود 750 بیمار با حمایت انجمن به طور مرتب دیالیز می شونداظهار داشت: کمک های دارویی، کمک هزینه زندگی،هزینه ایاب وذهاب،هزینه جراحی و آزمایشگاه وهزینه تحصیل فرزندان از دیگر خدماتی است که به بیماران نیازمند کلیوی توسط انجمن داده می شود.

وی ادامه داد: تنها 5 تا 10 درصد بیماران زیر دیالیز اصفهان دارای امکانات مالی لازم هستند و مابقی نیازمند کمک خیرین برای تداوم درمان هستند.

دردشتی بیان داشت: کمک های مالی لازم توسط سیستم رایانه ای به شماره حساب بیماران واریز می شود تا آنها مشکلات تردد به انجمن را متحمل نشوند،همچنین روزانه بین 1 تا 2 میلیون تومان کمک های موردی برای دارو و آزمایشگاه و تردد به صورت نقدی در باجه صندوق انجمن به مراجعین تحت حمایت پرداخت می شود.

وی اضافه کرد: یک بیمار کلیوی که باید روزانه ساعتها زیر دستگاه همودیالیز باشد ،دیگر توان وفرصتی برای کار کردن ندارد و زندگی خانوادگی او با مشگل روبرو می شود.

وی یادآور شد: بیمارانی وجود دارند که حتی 15 یا20 سال است از خدمات مختلف انجمن استفاده می کنند و تاکنون چند بار پیوند کلیه شده اند.

عضو هئیت امنای بیمارستان الزهراء(س)گفت: برای پذیرش و اولویت بخشی به امر پیوند در انجمن خیریه حضرت ابو الفضل (ع) افراد تحصیل کرده،بیماران جوان و افراد فاقد امکانات اقتصادی در اولویت هستند.

وی با بیان این نکته که پیوند کلیه از بیماران مرگ مغزی در سالهای اخیر در اصفهان افزایش داشته اظهار داشت: با تشکیل تیم پزشکی مخصوص و انجام اقدامات لازم به همراه فرهنگ سازی در بین مردم از 5 درصد به 27 درصد رسیده است و تمایل خانواده ها به اهدای اعضای عزیزان مرگ مغزی افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در کل دنیا متداول است که از زنده ها کلیه نمی گیرند و پیوند تنها از مرگ مغزی صورت می پذیرد،ولی ایران درصد بالایی از پیوندها را با اهدای کلیه افراد زنده انجام می دهد که البته درصد موفقیت آن هم بیشتر است.

عملکردهای انجمن به طور آنلاین قابل مشاهده است

مدیر عامل انجمن خیریه ابوالفضل (ع)عنوان کرد: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سالهای اخیر اقدامات مفیدی برای استفاده از اعضای مرگ مغزی ها انجام داده است و با فرهنگ سازی این عمل خیر را ترویج داده است.

وی افزود: انجام کارهایی مثل کمک به خانواده افراد مرگ مغزی و پرکردن کارت های اهدای عضو در محافل و مراکز مختلف از راههای ترویج اهدای اعضای افراد مرگ مغزی است.

احمد دردشتی تصریح کرد: افراد خیر می توانند با پر کردن فرم وگرفتن کارت اهدای عضو،اجازه دهند چنانچه برایشان اتفاقی افتاد که خدای ناکرده منجر به مرگ مغزی شد ،از اعضای بدن آنها استفاده شود .

وی یادآور شد: گاهی اعضای یک انسان مرگ مغزی به 5 و حتی 6 انسان حیات دوباره بخشیده است.

مدیر عامل انجمن خیریه ابوالفضل (ع)ادامه داد: انجمن خیریه حضرت ابو الفضل(ع) سعی کرده است در پیوند از افراد مرگ مغزی،اگر فرد متوفی دینی یا قرضی دارد ،ادا شود و در صورت نیازمند بودن خانواده و یا نداشتن سرپناه در حد امکان مشکل آنها حل شود.

دردشتی تاکید کرد: به هیچ وجه در خیریه حضرت ابو الفضل(ع) بیماران قبل از عمل مبلغ خودیاری و یا هیچ هزینه دیگری پرداخت نمی کنند.

وی افزود: پس از عمل 5/1 تا2 میلیون از محل انجمن ومبلغی نیز از کمیته امداد و خیریه مرحوم همدانیان تجمیع می شود و مابقی مبلغ در صورتی که گیرنده کلیه وسع مالی نداشته باشد به صورت شفاف بر سر میزی که روزهای دوشنبه با حضور خیرین ونمایندگان انجمن تشکیل می شود ،تامین می گردد.

مدیر عامل انجمن خیریه ابوالفضل (ع)با بیان اینکه ،سقف قیمت هدیه پرداختی به اهدا کنندگان در حدود 9یا 10 میلیون است گفت:انجمن به هیچ وجه اهدا کنندگانی را که توقع بالاتری دارند، پذیرش نکرده و مبالغ بالاتر را در حکم فروش خارج از شبکه وغیر قانونی می داند.

دردشتی تصریح کرد: انجمن واسطه خیری است که علاوه بر پرداخت و تامین بخش اعظم هزینه اهدای کلیه ،جلوی خرید و فروش غیر قانونی و ناصواب این کار را گرفته و این عمل را در مسیر قانونی هدایت می کند تا گیرنده و دهنده کلیه متضرر نشوند.

وی ادامه داد: قصد انجمن جلوگیری از نیات ناصواب در اهدای کلیه است و با فرهنگ سازی سعی داریم نیات خیر در اهدای کلیه بر انگیزه های مادی غلبه داشته باشد.

وی اضافه کرد: انجمن از استانهای مجاور نیز مراجعه کننده و افراد تحت پوشش دارد ،چرا که گستره خدمت موسسه فراگیر و ملی است و برخی استانهای مجاور از نظر امکانات درمانی کلیه در مضیقه هستند.

وی در پایان یادآور شد: تمام فعالیت های انجمن به صورت اتوماسیون و آنلاین است و در ثانیه کوچکترین دریافت وپرداخت انجمن وریز عملکردها قابل بازرسی و مشاهده شفاف است.

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گزارش: مهدی رفائی