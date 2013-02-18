13 مجسمه منتخب شهروندان مشهدی توسط هنرمندان کشوری اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی مظفری یکشنبه شب در حاشیه نمایشگاه دو سالانه مجسمه سازی شهری ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نگاه مردم و انتخاب آثار از طرف مردم اهمیت دارد و 13 مجسمه که بیشترین رای را کسب کنند برای اجرا در شهر به هنرمندان کشوری سفارش داده می شود.

مدیر امور هنری شهرداری مشهد افزود: دوسالانه مجسمه های شهری هر ساله در تهران برگزار و آثار هنرمندان برتر کشور در این نمایشگاه رونمایی می شود.

مظفری گفت: برای نخستین بار با تفاهم و همکاری با سازمان زیباسازی شهرداری تهران و انجمن مجسمه سازان پایتخت، به مدت 10 روز این نمایشگاه در مشهد برگزار می شود.

وی اظهار كرد: با برپایی نمایشگاه مجسمه های شهری ایران شهروندان مشهدی و هنرجویان دانشکده های هنر با آخرین آثار حجمی ساخته شده در کشور آشنا می شوند.

مدیر امور هنری شهرداری مشهد افزود: مجموعه مدیرت شهری مشهد نیز می توانند ضمن بازدید از نمایشگاه آثار برتر را برای اکران عمومی سفارش دهند.

مظفري با اشاره به نمایشگاه یادمانهای شهری مشهد که ماه گذشته برگزار شد گفت: 300 اثر انتخاب شد و تعداد 70 اثر مرتبط با فضای مشهد برای اجرا انتخاب شد.

وي بیان کرد: مشهد جایگاه خوبی در هنر مجسمه سازی دارد و مجسمه سازان مطرح کشور علاقمند هستند آثارشان در مشهد به شکل دائم اجرا شود.

گفتنی است، نمایشگاه آثار دوسالانه مجسمه های شهری ایران در چارسوق هنرمشهد واقع در ضلع غربی کوهسنگی افتتاح شده و تا هشتم اسفند ماه ادامه خواهد داشت.