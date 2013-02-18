کارگران، قربانیان بی صدایِ حوادث کار در همدان/ مرگ دو کارگر به فاصله 40 روز در یک کارگاه

به گزارش خبرنگار مهر، اگر بپذيريم که براي انجام کارهاي بزرگ و نامدار شدن افراد کوچک، به قرباني در ابعاد مالي و انساني نيازمنديم بايد اين را نيز بپذيريم که قربانيان اصلي منابع مالي نيستند بلکه انسانها و به خصوص کارگران، قرباني ترين هستند.

هر ساله بيش از يک ميليون نفر بر اثر بيماري و حوادث ناشي از کار در جهان جان خود را از دست مي‌دهند و اين آمار در کشورهاي در حال توسعه از وسعت و شدت بيشتري برخوردار است.

هر سال نيز به تعداد کشته‌شدگان بر اثر حوادث دلخراش ناشي از کار افزوده مي‌شود و چندين نفر جان خود را از دست مي‌دهند و تعدادي زخمي و از کار گرفته مي‌شوند.

در سال گذشته 30 نفر در استان همدان جان خود را در حوادث کار از دست داده‌اند

بر اساس آخرين اعلام سازمان پزشکي قانوني همدان که خردادماه امسال اعلام شده است، در سال گذشته 30 نفر در استان همدان جان خود را در حوادث کار از دست داده‌اند و این درحالیست که در مدت مشابه سال قبل تعداد فوت‌شدگان حوادث کار 20 نفر بود که به اين ترتيب آمار مرگ ناشي از حادثه کار در سال گذشته 50 درصد افزايش يافته است.

براساس اعلام این منبع خبری در سال گذشته از کل فوتي‌هاي حوادث کار استان همدان، 29 نفر مرد و يک نفر زن بودند.

پرواضح است که اين آمار کارگراني را در بر مي‌گيرد که بيمه اند و تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي قرار دارند وگرنه آمار از کار افتادگي و مرگ و مير ناشي از کار بسيار بيشتر از اين رقم است.

اما در همین خصوص و در کمتر از 40 روز دومین حادثه مرگبار در شركت ذوب آهن ملایر رقم خورد و پس از مرگ جوان 29 ساله، دیروز جوان 23 ساله ای نیز بدلیل باز شدن ناگهانی جرثقیل حمل آهن قراضه جان خود را از دست داد.

نبود ایمنی در کار مرک کارگران را رقم می زند

براساس اظهار نظر رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی ملایر نبود ایمنی در کار و عدم رعایت نکات ایمنی دلیل مرگ کارگر 29 ساله ملایری بوده است.

مرتضی سلطان محمدی در خصوص حادثه 19 دی ماه و مرگ جوان 29 ساله اظهار داشت: در 19دی ماه سالجاری گزارشی مبنی بر مرگ کارگری در شرکت ذوب آهن ملایر از سوی نیروی انتظامی شهرستان ارائه شد که در آن"جواد می آبادی" کارگر 29ساله با مدرک تحصیلی فوق دیپلم تاسیسات به عنوان مکانیک شیفت (آ) با سابقه کار یک سال و شش ماه در شرکت آلیاژی ذوب آهن ملایر واقع در منطقه سامن مشغول به کار بوده که در ساعت 14و 30 دقیقه روز 19 دی ماه، در هنگام انجام کار جان خود را از دست داد.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی ملایر اظهار کرد: این کارگر از 20 اردیبهشت سال 90 در این شرکت با حداقل دستمزد روزانه در واحد نبرد کارخانه مشغول به کار بوده و در قسمت‌های بسته بندی میلگرد، نورد کاری و واحد مکانیک نبرد کار کرده است.

وی درباره دلایل جان باختن این کارگر، ابراز کرد: با توجه به سابقه کم کارگر، آشنا نبودن وی به همه دستگاه‌ها و هماهنگ نکردن با سرپرست قسمت نبرد کارخانه، قصوری از طرف وی رخ داده و منجر به جان باختنش شد.

کارگران نباید در قسمتی که مهارت کافی ندارند بکار گرفته شوند

سلطان محمدی تاکید کرد: وی نباید در قسمتی که مهارت کافی نداشته وارد می شد چرا که در این زمینه آموزش لازم را ندیده و قصد انجام کار به صورت انفرادی را داشته است.

وی عنوان کرد: این کارگر باید با هماهنگی و احتیاط لازم اقداماتی از قبیل پایین آوردن جک توسط یونیت هیدرولیک، بستن زیر جک و مهار کردن جک توسط جرثقیل سقفی و نیز کار تعویض شلنگ‌ها را انجام می داد و در کار خود عجله نکرده و در محیط ایمن قرار می‌گرفت که رعایت نکردن این موارد منجر به مرگ وی شد.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی یادآور شد: با استناد به ماده 91 قانون کار، کارفرما باید قبل از انجام هر کاری آنالیز ایمنی را انجام داده و با شناسایی ریسک و خطر کار، دستورات لازم برای ایمنی در کار را ارائه دهد و سپس کار به مرحله اجرا درآید.

وی گفت: پس از اعلام علت حادثه، مشخص شد كه بخشی از این حادثه مربوط به سهل انگاری خود كارگر و بخش دیگری نیز به دلیل عدم آموزش های لازم از سوی كارفرما بوده است.

کارفرمایان باید چگونگی انجام کار و شناساندن دستگاه به کارگران را آموزش دهند

وی افزود: کارفرمایان باید همه امکانات و شرایط لازم را برای کارگران فراهم کرده و در این راستا چگونگی انجام کار و شناساندن دستگاه به کارگران را آموزش دهند.

سلطان محمدی با اشاره به حفظ و صیانت از نیروی کار و کارگران به عنوان یکی از مهمترین وظایف اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، تشریح کرد: نیروی کار با ارزش‌ترین و شریف‌ترین سرمایه است و به خاطر حفظ این نیرو و نیز سلامتی محیط کار و کارگران، نظارت مستمر بر همه شرکت‌ها و کارگاه‌ها انجام می شود.

وی ادامه داد: همه کارگاه‌ها و شرکت‌ها توسط بازرسی اداره به طور ماهیانه یا هر دو ماه یک بار مورد بازدید قرار گرفته و موارد نقص قانون تذکر داده می‌شود.

کارفرمایانی که موارد لازم قانون کار را رعایت نکنند به مراجع قضایی معرفی می شوند

وی گفت: کارفرمایانی که موارد لازم قانون کار را رعایت نکنند برابر قانون با آنها برخورد و به مراجع قضایی معرفی شده و باید جرایم نقدی پرداخت کنند.

اما در كمتر از 40 روز دومین حادثه مرگبار در شركت ذوب آهن آلیاژی ملایر در سال جاری نیز به وقوع پیوست.

در اثر این حادثه كه روز گذشته به دلیل باز شدن ناگهانی جرثقیل حمل آهن قراضه رخ داد، جوان 23 ساله ای به نام "فرهاد دردی" جان خود را از دست داد.

رئیس اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعی در این خصوص نیز افزود: علت حادثه هنوز به طور قطعی اعلام نشده و موضوع در دست پیگیری است.

احتمال فرسوده بودن دستگاههای شركت ذوب آهن آلیاژی ملایر وجود دارد

مرتضی سلطان محمدی ادامه داد: فرسوده بودن دستگاه های این شركت شاید دلیل اصلی بروز این حادثه مرگبار بوده كه هنوز در این زمینه به قطعیت كامل نرسیده ایم.

وی اظهار داشت: پرونده مربوط به مرگ این كارگر جوان ملایری به دستگاه قضایی ارسال شده و در دو سه روز آینده نیز علت حادثه اعلام خواهد شد.

سلطان محمدی بیان داشت: این در حالیست كه موارد ایمنی همواره از سوی بازرسان اداره كار به كارفرمای شركت ذوب آهن آلیاژی ملایر و همچنین ابلاغیه های صادره به این شركت عنوان شده است.

وی افزود: در حال حاضر 290 كارگر در چند شیفت كاری در این شركت مشغول به كار هستند.

اما مهرماه امسال نیز جوان 19 ساله‌ همدانی با سقوط بالابر از طبقه دوم یک ساختمان در حال ساخت بر روی سرش جان خود را از دست داد.

پر واضح است که خبرهایی که هرازچندگاهی از مرگ یا مصدوم شدن کارگران می‌شنویم در اثر ایمنی نبودن محیط کار رخ می دهد.

فقدان مسئولیت‌پذیری کارفرمایان و عدم آموزش کارگران در حوادث کار نقش دارند

روبرو شدن با این حوادث ناگوار قلب هر انسانی را جریحه‌دار می‌کند و فقدان مسئولیت‌پذیری کارفرمایان و عدم آموزش کارگران و بی‌احتیاطی آنها در این زمینه از مهمترین دلایل بروز حوادث اینچنینی در محل کار محسوب می‌شود که اتفاقا هزینه‌های مادی گزاف و حتی بعضا جانی را برای کارگر به وجود می‌آورد.

ناگفته پیداست که بررسی دلایل اصلی این اتفاقات و پیامدهای آن نیازمند کارشناسی بیشتری است و تشکیل کارگروه نظارت بر حفاظت و ایمنی با هدف نظارت فعال بر رعایت اصول و ضوابط ایمنی و حفاظت شغلی در کارگاه‌ها و صنایع مختلف، ارائه آموزش‌های لازم و اطلاع‌رسانی به مدیران، پرسنل و کارگران و برخوردهای جدی قضایی با متخلفان ضرورتی غیر قابل اغماض است که می‌تواند در پیشگیری چنین وقایع دلخراشی موثر باشد.

صنعتي شدن و توليد فزاينده، مخاطرات گوناگوني براي نيروي كار به ارمغان آورده و موجب شده نيروي كار در معرض عوامل زيان‌آور بسياري قرار گيرد.

اما به نظر می‌رسد برای برخی افراد امنیت و حفظ جان کارگر در درجه دوم اهمیت قرار دارد و انجام کار را به هر نحوی در مرحله نخست می‌دانند به طوری که اول کار را ترجیح می‌دهند بعد ایمنی!

از سوی دیگر به نظر مي‌رسد که امروزه روند ناديده گرفتن حقوق انساني همچنان ادامه دارد و يکي از اصلي ترين و پرچالش ترين مسائل کشورهاي در حال توسعه، بي توجهي به مقوله سلامتي نيروي کار در حوزه‌هاي حوادث و بيماري‌هاي ناشي از عوامل فيزيکي، شيميايي، مکانيکي، بيولوژيکي و رواني است.

بر اين اساس هر ساله در جهان و ايران و حتي استان همدان حوادث ناگواري به وقوع مي‌پيوندد که بر اثر آن شماري کارگر در معرض خطراتي چون مرگ، نقص عضو و بيماري‌هاي ناشي از کار قرار مي‌گيرند.

نگاهي به آمار و ارقام ارائه شده در اين خصوص بيانگر آن است که تلفات نيروي کار روز به روز در حال افزايش است که اين امر در وراي تاکيد بر رعايت ايمني در محل انجام کار نکته اي قابل تامل است.

برابر گزارش‌ها بيش از 90 درصد حوادث ناشي از کار در اثر خطاهاي انساني رخ مي‌دهد و چنين به نظر مي‌رسد که براي کارفرما، عوامل توليد از قبيل ماشين آلات، زمين و نقدينگي اهميت ويژه اي دارند اما اهميت سلامت نيروي کار در درجه اي پايين تر است.

از نگاهي ديگر آنچه که بر عمق فاجعه مي‌افزايد ناشي از بي توجهي‌ها و نبود درک درست از وضعيت زنان و فرزندان کارگران است که اين خود معضلي است که از نظرها پنهان مانده است.

و در پایان اینکه ارزش نهادن به جان انسان‌ها، رعایت اصل تناسب در نظام کاری، جلوگیری از موازی کاری، داشتن برنامه ایمنی در کار و رعایت استاندار‌ها و قوانین مربوطه، آموزش و تقویت بازرسی، ایجاد نظام اطلاع رسانی و عبرت از حوادثی که اتفاق افتاده از مهم‌ترین راهکار‌ها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار است.