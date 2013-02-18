نمایشگاه عکس "اقتصاد مقاومتی" در مهديشهر برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس سیاسی سپاه دامغان در فراخوانی گردان پایگاه بنت‌الهدی گفت: در قرآن آمده است كه وقتي به شما نعمتي داده شده است قدر بدانيد و اگر چنين نشود آن نعمت از شما گرفته مي‌شود بنابراين بايد قدر نعمت جمهوري اسلامي ايران را بدانيم.

حجت‌الاسلام محمدرضا رايجي با توجه به اهمیت نعمت جمهوري اسلامي ايران بیان کرد: به خاطر وجود اين نعمت امروزه ايران در تمام زمينه‌ها پيشرفت‌هاي چشمگيري داشته است.

وي افزود: براي اينكه بدانيم جمهوري اسلامي براي ما نعمت بوده است بايد وضعيت ايران را در زمان قبل و بعد انقلاب مقايسه كنيم.

كارشناس سياسي سپاه دامغان خاطرنشان كرد: در زمان طاغوت 40درصد جمعيت شهري و 60درصد جمعيت روستايي زير خط فقر قرار داشتند و 55 درصد مردم از نعمت سواد بي‌بهره بودند.

وي تصریح کرد: اما اكنون رشد بي‌سابقه‌اي هم در زمينه توليد و هم در زمينه كسب علم داريم كه به بركت وجود انقلاب اسلامي است.

دیدار مسئولان سپاه با جوان نخبه شهميرزادي

فرمانده حوزه حضرت رسول(ص) شهمیرزاد در دیدار جوان نخبه شهميرزادي كه با حضور فر مانده حوزه مقاومت حضرت رسول (ص)و اعضای شورای حوزه در منزل مصطفی مهری برگزار شد، گفت: جوانان بسیجی به کوری چشم دشمنان روز‌به‌روز به ابتکارات جدیدی دست پیدا می‌کنند.

ابراهیم ذاکری بيان داشت: دستگاه آب شیرین کن و پایه دوربین دیجیتال از ابتکارات این بسیجی نخبه است که پس از مدت‌ها آزمایش به موفقیت دست یافت.

وي افزود: امروز جوان در مقابله با جنگ نرم است که دشمن می‌خواهد با هر دسیسه‌ای جوانان ما را به گمراهی بکشاند؛ ولی جوانان اين مرزو بوم پاک نیت هستند و گول توطئه‌ها و دسيسه‌هاي دشمنان را نخواهند خورد.

فرمانده حوزه حضرت رسول(ص) شهمیرزاد یادآور شد: با توجه به موقعیت کنونی و اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی را در نحوه خرید و مصرف ارزیابی كرد.

برپایی نمایشگاه عکس " اقتصاد مقاومتی در مهديشهر"

فرمانده حوزه مقاومت امام محمد باقر(ع) مهديشهر از برپايي نمایشگاه عکس و فرمایشات حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری با موضوع اقتصاد مقاومتی در مسجد شیخ محمود مهدی شهر به همت حوزه امام باقر(ع)، عشایری مهدیشهر خبر داد.

محمدرضا پارسا هدف از بر گزاری این نمایشگاه را الگو قرار دادن زمینه‌هایی در جهت اقتصاد مقاومتی در نظام ایران اسلامی عنوان كرد.

وي افزود: منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یک اقتصاد مقاومتی رو به رشد و فعال است.

فرمانده حوزه مقاومت امام محمد باقر(ع) مهديشهر بيان داشت: نقطه آغازین در زمینه اقتصاد مقاومتی سیاستگذاری برای اصلاح الگوهای مصرف در جامعه و خانواده است؛ همانطور که مقام معظم رهبری در بیانات خود نسبت به مدیریت مصرف که آن را یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف تبيين كردند.

پايگاه مقاومت صاحب الزمان محمد آباد گرمسار افتتاح شد

فرمانده سپاه ناحيه گرمسار در مراسم افتتاح پايگاه مقاومت صاحب الزمان روستاي محمد آباد از توابع گرمسار كه با حضور فرماندهي حوزه مقاومت محمد الرسول الله (ص) و جمعي از بسيجيان برگزار شد، گفت: در شرايط كنوني راه درمان چالش‌ها تحقق اقتصاد مقاومتي است و همه در اين خصوص بايد احساس مسئوليت داشته باشند و خود را خارج از اين گود و ميدان ندانند.

سرهنگ پاسدار رضا قنبري بيان داشت: ايران از دوران دفاع مقدس دچار چلش‌هاي فراواني بوده است كه يكي پس از ديگري آنها را پشت سر گذاشته است و در حال حاضر با توجه به تحريم‌ها در جنگ اقتصادي قرار گرفته‌ايم.

وي افزود: حاكميت انقلاب اسلامي بر پايه ولايت فقيه شكل گرفته است كه ما توانستيم با پيروي از ولايت ر‍ژيم 2500 ساله شاهنشاهي را از بين ببريم.

فرمانده سپاه ناحيه گرمسار تصريح كرد: امروز با وجود همه توطئه‌ها شاهد مشاركت سياسي و بصيرت بالاي مردم هستيم كه اين خود عامل ولايت‌مداري مردم است.

گردهمایی سیاسی بسیج روستای سعدآباد شاهرود برگزار شد

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه شاهرود در گردهمایی سیاسی پایگاه حضرت ابوالفضل(ع) حوزه مقاومت بسیج نجف اشرف که در فاطمیه روستای سعدآباد شاهرود برگزار شد، اظهار داشت: اگر می‌خواهیم به سعادت دنیا و آخرت دست یابیم باید به سیره و فرهنگ شهدا عمل کرد و در راهی که آنان قدم برداشته‌اند، پاگذاریم.

حجت‌الاسلام حسین قرغی اظهار داشت: اگر مردم به رهبری حضرت امام خمینی(ره) انقلاب نمی‌کردند معلوم نبود اكنون چه شرایطی داشتیم؛ چرا که دشمن کمر به نابودی اسلام بسته بود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه شاهرود رمز این تداوم را ایستادگی و بصیرت عنوان کرد و بیان داشت: رمز پایداری این نظام همراهی مردم و نظام برای پیشبرد اهداف متعالی انقلاب اسلامی که با ایستادگی و مقاومت همراه با بصیرت و معرفت بدست آمده است.

گردهمایی سیاسی بسیج روستای صالح‌آباد شاهرود برگزار شد

استاد دانشگاه شاهرود در گردهمایی سیاسی پایگاه ابوذرغفاری حوزه مقاومت بسیج نجف اشرف که در مسجد روستای صالح‌آباد شاهرود برگزار شد، گفت: هیچ قدرتی نمی‌تواند حرکت رو به جلوی ملت ایران برای دست یافتن به اهداف متعالی انقلاب را متوقف و کُند كند.

حسین قاسمی در سخنانی به تحولات انقلاب اسلامی تاکنون اظهار داشت: تمام این پیشرفت‌ها و دستاوردهای مختلف انقلاب ما به برکت شعار (هیهات من الذله) است که از امام حسین(ع) یاد گرفته‌ایم و بدان عمل كرده‌ايم.

وی خاطرنشان کرد: اکنون ما پرچم‌دار قیام‌های مردمی در کشورهای اسلامی و سراسر جهان هستیم و این جمله امام راحل که فرمود "ما باید انقلابمان را به جهان صادر کنیم" اکنون در حال تحقق است و ما باید تمدن بزرگ اسلامی را که بنیان نهاده‌ایم در جهان گسترش دهیم.

استاد دانشگاه شاهرود با اشاره به تهدیدها و تحریم‌های دشمنان افزود: استکبار جهانی از اول پیروزی انقلاب ما را تهدید و تحریم کرده‌اند و تا زمانی که باشند بر اینکار خود ادامه خواهند داد؛ چرا که ماهیت استکباری آنان اینگونه است.

وی با اشاره به تحریم‌های اقتصادی علیه ملت ایران بیان داشت: استکبار دیگر تحمل انقلاب اسلامی را ندارد و تلاش می‌کند به هر شکل ممکن ما را از سر راه خود بردارد و اکنون بهترین راه حل را در اقتصاد دیده است و تلاش خود را در این سو متمرکز كرده است.

سرگروه‌های طلاب بسیجی خواهر طلاب و روحانیان شاهرود گردهم آمدند

مسئول بسیج طلاب و روحانیون شاهرود در جلسه حلقه سرگروه‌های طلاب بسیجی خواهر بسیج طلاب و روحانیان شهید مطهری شاهرود كه در محل حوزه برگزار شد، گفت: امروز وظیفه ما روحانیون روشنگری و آگاهی بخشی به جامعه است و برای این کار اول باید خود را آماده و مهیا نماییم و برگزاری حلقه‌های صالحین یکی از راه‌های مهیا شدن ما برای اینکار است.

حجت الاسلام عباسعلی ترشیزی اظهار داشت: جنگ نرم دشمنان عقل و اعتقادات جامعه به ويژه جوانان را مورد هجوم قرار داده است.

وی افزود: باید با کسب معرفت و بصیرت با توجه به نیاز جامعه خود این آمادگی را برای ورود به جامعه و روشنگری و معرفت‌افزایی افراد جامعه در خود تقویت کنیم.

حجت‌الاسلام علیرضا اسکندرپور مسئول تربیت آموزش بسیج طلاب و روحانیون شاهرود نیز در سخنانی با تبیین فلسفه و کلیات نظام شجره طیبه صالحین اظهار داشت: حلقه‌های صالحین نشست‌های بصیرتی معرفتی دو سویه‌ای هستند که در آن همه با بحث و تبادل نظر به نتیجه‌ای واحد و قابل قبول می‌رسند و افکار و عقاید یک سویه می‌شود.

گردهمایی حلقه‌های صالحین واحد پوینده علامه طباطبایی شاهرود برگزار شد

مسئول تربیت آموزش بسیج طلاب و روحانیون شاهرود در گردهمایی حلقه‌های صالحین واحد مقاومت پوینده علامه طباطبایی حوزه مقاومت ایمان که در نمازخانه این واحد برگزار شد، اظهار داشت: دانش‌آموزان باید در کنار کسب علم و دانش، معرفت و بصیرت خود را در جهت مقابله با توطئه دشمنان افزایش دهند.

حجت‌الاسلام اسکندرپور در سخنانی با اشاره به سبک زندگی اسلامی اظهار داشت: سبک زندگی اسلامی همراه با صرفه‌جویی و قناعت و دور از تجملات و مدگرایی است و یک فرد مومن در عین پاکیزگی و شیک بودن ساده و بی‌آلایش است.

وی افزود: اسلام بر پاکیزگی و رسیدگی به خود تاکید دارد؛ اما این را در حد اعتدال قبول دارد و بیش از آن را اسراف می‌داند و گناه عنوان می‌کند.

مسئول تربیت آموزش بسیج طلاب و روحانیون شاهرود خاطرنشان کرد: در اسلام اعتدال بسیار خوب و مورد تاکید است و انسان باید با توجه به شرایط خود اعتدال را رعایت و زندگی خوبی برای خود و خانواده خود فراهم آورد.

گردهمایی حلقه‌های صالحین حوزه مقاومت علی‌ ابن‌ ابیطالب (ع) شاهرود برگزار شد

مربی نظام صالحین سپاه شاهرود در گردهمایی حلقه‌های صالحین پایگاه فجر حوزه مقاومت علی‌ ابن‌ ابیطالب (ع) که در مسجد امام خمینی(ره) شهرک فجر سپاه شاهرود برگزار شد، گفت: اسلام دین عزت و آزادگی برای بشریت است و امروز بیش از گذشته جهان به اسلام احتیاج دارد.

حجت‌الاسلام غایبی در سخنانی با اشاره به شخصیت امام راحل اظهار داشت: امام خمینی(ره) اعجوبه قرن ماست؛ چرا که با دست خالی و توکل به خدا هدایت جامعه‌ای را بر عهده گرفت و انقلابی عظیم و تاثیرگذار در جهان را رهبری و پیروز کرد.

وی افزود: امام(ره) شخصیتی کامل در اعاد مختلف فکری و حرکتی بود و هنوز بعد از سالها بعضی از ابعاد شخصیتی ایشان به درستی شناخته نشده است و اندیشمندان کشورهای مختلف در حال بررسی شخصیت ایشان هستند.

مربی نظام صالحین سپاه شاهرود خاطرنشان کرد: امام(ره) یک فقیه کامل و آگاه به اسلام و زمان بود و با این شرایط توانست اسلام را در جهان دوباره احیا و پایه‌های جهان کفر را دوباره به لرزه درآورد و خواب خوش استکبار را به کابوس بدل کند.

نشست حلقه‌های صالحین بسیج دانش‌آموزی شاهرود برگزار شد

فرمانده سپاه شاهرود در نشست حلقه‌های صالحین واحد پیشگام امام خمینی(ره) بسیج دانش‌آموزی حوزه ایمان که در نمازخانه واحد برگزار شد، گفت: ملت ايران در همه امتحانات الهی تاکنون سربلند و با عزت بیرون آمده است.

عباس مطهری اظهار داشت: آیا همیشه همین که گفتیم ایمان آورده‌ایم دچار فتنه و امتحان نمی‌شویم این گفته صریح قرآن است که به همه ما تذکر می‌دهد که مراقب باشیم.

وی افزود: ایمان اقرار به زبان و یقین قلبی است، یک دانش‌آموز یا دانشجو اگر درس‌ها را یاد بگيرد، اما در امتحان قبول نشود نمی‌گذارند به کلاس بالاتر برود، کلاس ایمان هم همینطور است.

فرمانده سپاه شاهرود تصریح کرد: رفتن به کلاس آزاد است اما رفتن به کلاس بالاتر حتماً باید در امتحانات آن قبول شد، صبر راه چاره و عبور از سختی‌ها و امتحانات مشکل است.

مطهری خاطرنشان کرد: گاهی امت اسلام در امتحان فردی قبول شده ولی در امتحان جمعی مردود می‌شوند که مصداق آن را می‌توان در شورای سقیفه بعد از رسول اکرم(ص) مشاهده کرد.

وی با اشاره به انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: در دوران انقلاب اسلامی هم این امتحانات الهی وجود داشت که از بالاترین شخصیت تا پایین‌ترین افراد همه و همه در حال امتحان هستیم.

