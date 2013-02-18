برتری رئال در شب گلزنی و اخراج راموس/ پیروزی اتلتیکومادرید با کمک فالکائو

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید یکشنبه شب در حضور بیش از 65 هزار تماشاگر ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو موفق شد میهمان خود رایووایکانو را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهد. آلوارو ماروتا (3) و سرخیو راموس (12) گل های رئال را در این بازی به ثمر رساندند. این در حالی بود که راموس در دقیقه 18 بازی با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد تا رئال بیشتر دقایق بازی را 10 نفره ادامه دهد.

در دیگر دیدار اتلتیکومادرید در زمین وایادولید به پیروزی 3 بر صفر دست یافت. "رادامل فالکائو" (11)، "دیه گو کاستا" (53) و کریستین رودریگز (90) در این دیدار برای اتلتیکو گلزنی کردند. نتایج کامل بازی های یکشنبه شب به شرح زیر است:

* رئال سوسیداد یک – لوانته یک

* والنسیا 2 – مایورکا صفر

* وایادولید صفر – اتلتیکومادرید 3

* رئال مادرید 2 – رایووایکانو صفر

* اسپانیول یک – بتیس صفر

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 65 امتیاز

2- اتلتیکومادرید 53 امتیاز

3- رئال مادرید 49 امتیاز

4- مالاگا 42 امتیاز

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18- سلتاویگو 20 امتیاز

19- مایورکا 18 امتیاز

20- دپورتیوو 16 امتیاز