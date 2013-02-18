مهدی غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تغییر ساعت دیدار استقلال با صنعت نفت در چارچوب هفته بیست و هفتم لیگ برتر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: متاسفانه به خاطر پخش مستقیم کشتی بازی ما را از ساعت 17 به 19 منتقل کردند این در حالی است که ما از قبل برای سفر به تهران بلیت تهیه کرده بودیم و قرار بود ساعت 22 به آبادان برگردیم.

وی با انتقاد از برنامه ریزی سازمان لیگ ادامه داد: نمی‌دانم حالا باید چه کار کنیم. این نحوه برنامه ریزی برایمان مشکل ساز شده است. آیا فدراسیون فوتبال نمی‌داند که با تغییر یکباره ساعت بازی باعث افزایش هزینه تیم‌های لیگ برتری می‌شود؟

سرپرست فجر در ادامه در خصوص اینکه بازیکنان نفت به خاطر قعرنشینی بی انگیزه هستند، گفت: بازیکنان نمی‌توانند بی انگیزه باشند چون این مسئله به ضرر خودشان تمام خواهد شد. آنها به جایگاه تیم توجهی ندارند و برای هر بازی انگیزه مضاعفی دارند!

غفاری در پاسخ به این سئوال که "آیا هنوز برای ماندن در لیگ امید دارید"؟ یادآور شد: ما هنوز امیدواریم چون تیم‌های رقیب ما برای ماندن در لیگ هم به نفع ما بازی می‌کنند و اوضاع آنها هم بهتر از ما نیست. ما اگر دو بازی خانگی خود را پیروز می‌شدیم الان شرایط بهتری داشتیم ولی در هر صورت بازیکنان همچنان برای ماندن در لیگ به میدان می‌روند.

وی در پایان درباره درگیری بازیکنان و مدیرعامل نفت پس از تمرین این تیم با هواداران هم گفت: من وظیفه دارم بازیکنان را بعد از تمرین به اتوبوس ببرم. قبل از آنکه هواداران با عباس مرداسی درگیر شوند این بازیکن را از محل دور کردم و به همین خاطر درگیری مدیرعامل با تماشاگران را ندیدم. در هر صورت این اتفاقات طبیعی است و شما باید به مسائل دیگری توجه کنید!

تیم‌های فوتبال استقلال و صنعت نفت آبادان روز پنجشنبه این هفته در چارچوب هفته بیست و هفتم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.