گسترش فرهنگ قرآنی عامل نجات انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی حسین زاده يكشنبه شب در جلسه ستاد هماهنگی برگزاری مسابقات قرآن کریم قوچان اظهار كرد: آموزش قرآن کریم در سنین نوجوانی و جوانی باید در جامعه نهادینه شود و هماهنگی و همدلی مسئولان در گسترش فرهنگ قرآنی بسیار حائز اهمیت است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری قوچان افزود: برای برگزاری هر چه بهتر سی و ششمين دوره مسابقات قرآن کریم شش کمیته شامل ادارت، دانش آموزی، بانوان، جلسات قرآنی، نیروهای مسلح و روستائی با محوریت و هماهنگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تشکیل شده است.

در ادامه عبدالحمید رحمانی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قوچان اظهار كرد: قرآن نسخه ای شفا بخش است و برای تمامی ابعاد زندگی انسان برنامه دارد و اکنون با تمام مشکلات موجود در جامعه، می توان با تمسک به قرآن کریم بر مشکلات فائق آمد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قوچان با انتقاد از عدم همکاری برخی ادارات در برگزاری سی و پنجمين دوره مسابقات قرآن کریم در سال گذشته افزود: فعالیت های قرآنی، برنامه ای برای همگان است و تمامی مسئولان باید به دنبال توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه باشند و نباید فقط اداره اوقاف را مسئول ترویج فرهنگی قرآنی در جامعه دانست.

رحماني گفت: امید است با تشکیل جلسات تخصصی کمیته های شش گانه در مسیر نهادینه سازی فرهنگ قرآنی در جامعه گام های موثری برداشت.