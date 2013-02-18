حضور نحله های انحرافی در قزوین کمرنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام علي نعمت الهي در این باره اظهارداشت: در حال حاضر 50 نحله انحرافي نوظهور با هدف ايجاد انحراف در ميان نسل جوان با انگيزه سياسي و با حمايت دشمنان نظام جمهوري اسلامي در سطح کشور مشغول به فعاليت هستند.



وی افزود: البته حضور نحله‌هاي انحرافي نوظهور در استان قزوين کمرنگ است، ولي برخي از اين نحله‌هاي انحرافي در دانشگاه‌ها و مناطق روستايي استان مشغول به فعاليت هستند که در اين راستا روحانيون بايد آگاهانه وارد عمل شوند.



اين مسئول از تشکيل کميته ‌اي ويژه در خصوص نحوه برخورد با نحله‌هاي انحرافي نوظهور در اداره کل تبليغات اسلامي استان قزوين خبر داد و بیان کرد: در اين کميته از روحانيون علاقمند به تحقيق و پژوهش بهره خواهيم برد تا بتوانيم با مباني فکري و رواني اين نحله‌هاي انحرافي بيش از پيش آشنا شويم.



حجت‌ الاسلام نعمت الهي اضافه کرد: نحله‌هاي انحرافي خلأها و شکاف‌‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي موجود در جامعه را شناسايي و بررسي مي‌ کنند و در اين نقاط سرمايه‌ گذاري مي کنند و به نفع خود از اين نقاط ضعف بهره‌ برداري مي ‌کنند.



وي تصريح کرد: برخي از جوانان به صورت ناآگاهانه اعمال و رفتار اين نحله‌هاي انحرافي را تقليد مي‌کنند و نمي‌دانند که اين نحله‌ها بي‌دين هستند.



حجت الاسلام نعمت الهی اظهارداشت: امروزه برخي جوانان بيشتر وقتشان در سايت‌هاي اينترنتي و فضاهاي مجازي گذرانده مي‌شود اين در حاليست که نحله‌هاي انحرافي نيز با راه اندازي سايت‌ها و وبلاگ هاي مختلف سعي در مسموم کردن افکار و اعتقادات جوانان دارند.



مديرکل تبليغات اسلامي استان قزوين با طرح اين سئوال که "روحانيون چه قدر در زمينه وبلاگ نويسي فعال هستند"،افزود: تبليغات منحصر به منبر نيست و بيش از 100 کارکرد فرهنگي دارد که بايد مورد توجه ويژه روحانيون قرار گيرد.



حجت الاسلام نعمت الهي عنوان کرد: نحله‌هاي انحرافي با شيوه هاي مختلف نظير تبليغات بر روي لباس، نوشتن رمان هاي مستهجن، راه اندازي سايت ها و ساخت فيلم هاي مبتذل سعي در ترويج فحشاء و فرهنگ بي ديني در جامعه دارند.



وي تصريح کرد: امروزه دشمنان نظام جمهوري اسلامي سعي در جذب هنر پيشه ها و نخبگان ايراني دارند و متاسفانه برخي مداحان نيز با استفاده از آهنگ هاي هاليوودي ناآگاهانه فرهنگ غرب را ترويج مي دهند.



مديرکل تبليغات اسلامي قزوين افزود: گاهي مشاهده مي شود يک مبلغ با اخلاق، خوش بيان و مفسر قرآن که تاثير بسزايي در جذب جوانان و ترويج فرهنگ قرآني و تقويت باورهاي ديني آنان دارد هيچ جايگاهي در جامعه ندارد و اين جاي تاسف دارد.



اين مسئول در ادامه با بيان اينکه طرح‌هاي عمراني، اقتصادي و اجتماعي بايد پيوست فرهنگي داشته باشند، افزود: مسئولان، شهرک سازي مي کنند ولي در اين حوزه، فرهنگ و دين مردم مورد غفلت واقع مي شود.



وي بیان کرد: وقتي از مقوله فرهنگ و دين غافل شويم نتيجه اش مي شود غيبت، تهمت و بداخلاقي هاي سياسي و اجتماعي که نمونه آن را در انتخابات شاهد بوديم.



حجت الاسلام علي نعمت الهي تصريح کرد: در مراسم عزاداري نيز فقط زيارت نامه و دعا خوانده مي‌شود اين در حاليست که در اين محافل معنوي مذهبي بايد حلقه هاي قرآني ايجاد شود و تفسير قرآن و بيان شيوه هاي تربيتي و روش زندگاني ائمه اطهار (ع) و پيامبر اکرم (ص) جزء برنامه هاي اساسي اين محافل باشد.