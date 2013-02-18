تیم فوتسال هلال احمر به دنبال تکرار پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، بیست وسومین هفته از رقابتهای فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز دوشنبه با انجام شش دیدار همزمان در شهرهای مختلف سپری می شود و طی آن در یکی از این بازی ها تیم هلال احمر تبریز در خانه شهرداری ساوه مصاف می کند.

هلال احمر، سومین تیم تبریزی حاضر در لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور نیز این هفته همچون دو هشمهری خود میهمان است و این تیم باید در ساوه به دیدار تیم شهرداری این شهر برود. هلال احمر هفته گذشته در تبریز توانست سه بر دو تیم قعرنشین ارژن شیراز را شکست داده و برای بازی های بعدی اش امیدوار تر شود.

این تیم تبریزی که انتظار نمی رفت در فصل جاری نتایج ضعیفی کسب کند، اکنون امیدوار است تا با شکست تیم شهرداری ساوه، به فاصله سه امتیازی این تیم در جدول رده بندی برسد. هلال احمر در حال حاضر 16 امتیازی است و رده یازدهم جدول ایستاده که با برد بیرون از خانه برابر تیم شهرداری ساوه نیز جایگاهش تغییر نخواهد کرد.

شکست هلال احمر اما می تواند خانه فعلی این تیم در جدول رده بندی متزلزل کرده و فرصت صعود یک پله ای را برای تیم گاز خوزستان مهیا کند.

البته تیم گاز این هفته پیکار سختی در خانه تیم رده دومی گیتی پسند خواهد داشت و بعید به نظر می رسد که تیم اصفهانی نتواند از دیدار خانگی اش با حریفی پایین جدولی سه امتیاز کسب کند.

اما تیم شهرداری ساوه 22 امتیازی در دیدار امروز خود با تیم هلال احمر تبریز بی گمان به دنبال کسب سه امتیاز خواهد بود، چراکه این پیروزی در روز استراحت تیم راه ساری رقم خواهد خورد و شهرداری ساوه خواهد توانست به خانه نهم جدول صعود کند.



نکته جالب در خصوص بازی های این هفته تبریزی ها در لیگ برتر فوتسال اینکه هر سه تیم تبریزی بر خلاف هفته گذشته که میزبان بودند، این هفته باید در خارج از خانه پیکار کنند. باید منتظر ماند و دید که آیا دبیری، شهرداری و هلال احمر می توانند همچون هفته گذشته صاحب حداکثر امتیازات بازی های خود شوند یا خیر.



تیم هلال احمر تبریز از ساعت 16 امروز در ساوه میهمان تیم شهرداری این شهر خواهد بود.