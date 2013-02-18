16 هزار و 287 واقعه ولادت در زنجان در 10 ماهه امسال ثبت شده است

موسی متوسلین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31.2 درصد با افزایش مواجه بوده است که از این تعداد 8 هزار و 345 واقعه پسر و 7 هزار و 942 واقعه دختر بوده است و به ازای ثبت تولد 100 دختر 105 پسر متولد شده است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان گفت: بر اساس آمارهای به دست آمده در استان زنجان روزانه 53 نوزاد در 10 ماهه سال‌جاری به دنیا آمده است که هر ماه در حدود 1200 نفر به جمعیت این استان افزوده شده است.

متوسلین افزود: از کل ولادت‌های ثبت شده در 10 ماهه سالجاری 97 درصد در مهلت قانونی (15 روزه) به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس همین آمار روزانه 15 نفر در 10 ماهه سالجاری در این استان فوت کرده اند که آمار فوتی در هر ماه 434 نفر بوده است که از این تعداد 84 درصد در مهلت قانونی (10 روزه) به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان افزود: تعداد ولادت‌های ثبت شده در مهلت قانونی 10 ماهه امسال برابر با 15 هزار و 779 واقعه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.9 درصد افزایش داشته است.

متوسلین گفت: در 10 ماهه امسال 4 هزار و 343 واقعه فوت در استان به ثبت رسیده است که نسبت به 4 هزار و 594 واقعه فوت شده در مدت مشابه سال قبل 5.46 درصد کاهش داشته است.