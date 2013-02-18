استقبال ایمن از بهار در گلستان/ ضرورت ایجاد شبکه های محلی زلزله نگاری

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست زهكشي سطحي ، استفاده از شمع هاي بتوني در جا براي تثبيت دامنه هاي رانشي وپل ورودي روستا و احداث ديوار حايل طره اي نیز مورد توجه قرار گرفت.

استقبال ایمن از بهار



مدیرکل مدیریت بحران گلستان شامگاه یکشنبه در این نشست با اشاره به برنامه هاي استقبال ايمن از بهار، در استان تصريح كرد:‌همه دستگاهها براي هفته هاي پاياني سال آماده باشند و كشيك هاي خود را به اين اداره كل اعلام كنند.



قاسم سمیعی افزود: با توجه به اهميت و جايگاه اين شورا مديران بايد حضور در اين شورا را در اولويت برنامه كاري خود قرار دهند.



همچنين مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان گلستان گفت: روستاي كشك دوبار در سال 90دچار رانش شد كه اماكن مسكوني 20 خانوار آن دچار آسيب شدو 25 خانوار ديگر نيز در معرض خطر قرار گرفتند.





محمد تقي زماني نژاد خاطرنشان ساخت: بخش هايي ازاين روستا در سال گذشته به دليل بارش فراوان ونفوذ پذيري خاك دچار رانش شد و نقاطی از روستا نيزدر معرض خطر برخورد با سقوط سنگ قرار گرفت.



وي ادامه داد: با توجه به اهميت موضوع براي بررسي و تعيين بهترين راهكار براي اين بخش از استان مقرر شد گروه مطالعاتي نظر خود را درمورد جابه جايي يا تثبيت اين روستا اعلام كند.



تاخیر در جذب اعتبارات حوادثی گلستان



عبدالرضا دادبود معاون امور عمرانی استانداری گلستان نیز با اشاره به تاخير اعتبار 200 ميليارد ريالي حوادث به استان افزود: به نظر مي رسد به رغم مشكلات موجود اين اعتبار به استان اختصاص داده شود.



به گفته وي، در توزيع اين اعتبار عملكرد دستگاه هاي فعال و نياز استان مورد توجه قرار خواهند گرفت.



معاون امور عمراني استاندار گلستان گفت: اعتبارات حوادثي، در دستگاههايي كه نتوانند آن را جذب كنند جابه جا خواهد شد.



ضرورت ایجاد شبکه های زلزله نگاری محلی



مریم آق آتابای استاد دانشگاه جامع گلستان نیز گفت: بررسی و مطالعه نقشه‌های تراکم گسل به عنوان یکی از پارامترهای خطرپذیری بسیار لازم و ضروری است.



به گفته وي، حرکت این گسل‌ها باعث رها شدن انرژی ذخیره شده و بروز زلزله‌های مکرر شده و تلفات جانی و خسارت‌های مالی فراوانی را در مناطق شهری به دنبال خواهد داشت.



آق آتا باي تصريح كرد: براي شناسايي گسلها و برآورد خطر زلزله، ايجاد يك شبكه محلي زلزله نگاري در استان ضروري است.



به گفته وي؛طبق بررسي ها اين شبكه بايد شامل پنج ايستگاه زلزله نگاري و يك پايگاه مركزي در دانشگاه گلستان واقع در شهر گرگان باشد.