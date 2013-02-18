آهن آلات محمدي جاجرم هلال مهر بهشهر را مغلوب كرد

حسين جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تيم آهن آلات محمدي جاجرم يكشنبه شب در رقابت هاي لیگ منطقه ای فوتسال کشور(زیر گروه لیگ دسته دوم باشگاه های کشور) در گروه شش موفق شد با نتيجه سه بر دو حريف خود هلال مهر بهشهر را مغلوب كند.

وي اظهار داشت: در اين ديدار گل هاي تيم آهن آلات محمدي جاجرم را محمدرضا اسماعيل زاده و علي خدابنده به ثمر رساندند و با اين پيروزي، نماينده خراسان شمالي سه امتيازي شد.

به گفته جعفرزاده تيم آهن آلات محمدي عصر شنبه در نخستین دیدار خود به مصاف تکتاز سهند گرمسار رفته بود که این بازی در پایان با برتری سه بر دو نماینده گرمسار خاتمه یافت.

وی افزود: اين تيم در گروه شش این رقابت ها با تیم های آرمین آستارا، هلال مهر بهشهر، تکتاز سهند گرمسار، فرخی باقر شهر تهران و شهرداری مشهد همگروه است.

جعفرزاده تصریح کرد: رقابت های لیگ منطقه ای فوتسال کشور در گروه شش از 28 بهمن تا دوم اسفندماه به میزبانی شهرستان بهشهر در استان مازندران برگزار می شود و در پایان دو تیم برتر آن به مرحله دوم مسابقات فوتسال لیگ منطقه ای کشور راه می یابند.

وي در ادامه با بيان اينكه ديگر نماينده خراسان شمالي در اين رقابت ها نيز عصر يكشنبه برابر حريف خود به برتري دست يافت، عنوان كرد: تیم فوتسال ماهان بجنورد عصر یکشنبه در گروه سوم لیگ منطقه ای فوتسال کشور(زیر گروه لیگ دسته دوم باشگاه های کشور) تیم کانون آدینه خراسان جنوبی را با نتیجه پنج بر سه مغلوب کرد.

اين مسئول افزود: ماهان بجنورد نيز در گروه سوم این مسابقات با پنج تیم کانون آدینه فردوس، صفاتوس مشهد، پیمان آمل، شهرداری زاهدان و فهرج کرج همگروه بوده و رقابت های این گروه به میزبانی مشهد در محل سالن کوثر مشهد( قاسم آباد ) در حال برگزاری است.

وي اضافه كرد: تیم ماهان بجنورد در نخستین دیدار خود برابر شهرداری زاهدان به تساوی دو بر دو دست یافت و با پيروزي برابر كانون آدينه فردوس، چهار امتيازي شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست رقابت های لیگ منطقه ای فوتسال کشور با شرکت 36 تیم در قالب شش گروه در مناطق مختلف کشور از 28 بهمن ماه آغاز شده و تا دوم اسفند ادامه خواهد داشت.

در پایان این مرحله دو تیم برتر هر گروه به مرحله دوم راه می یابند و در مرحله دوم، 12 تیم(دو تیم برتر گروه های شش گانه) با یکدیگر رقابت خواهند کرد که در پایان آن دو تیم برتر به لیگ دسته دوم باشگاه های فوتسال کشور راه خواهند یافت.