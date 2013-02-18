سیدحسین دهدشتی نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی درباره فیلم "تاج محل" به کارگردانی دانش اقباشاوی به خبرنگار مهر، گفت: این فیلم ارتباط صادقانه‌ای با مخاطب برقرار می‌کند و تاثیر بسیاری بر او می‌گذارد. از همین رو پرداخت صحیح و هوشمندانه به سوژه‌ای که زبان حال مردم آبادان است، این فیلم را به اثری واقع‌گرا، باورپذیر و موثر تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: با اینکه در فیلم از هنرپیشه‌های سرشناس استفاده نشده است اما فضای آن به گونه‌ای طراحی شده که مخاطب با داستان و شخصیت‌ها همراه می‌شود و با آنها همذات‌پنداری می‌کند. این اثرگذاری مثبت را در بسیاری از آثار سینمایی شاهد نیستیم.

نماینده مردم آبادان در مجلس افزود: دانش اقباشاوی کارگردان جوان و خوش‌فکری است که با کمترین امکانات این فیلم را ساخته و انصافا به عنوان اولین تجربه سینمایی خود کار ارزشمندی انجام داده است. متاسفانه معضل بیکاری در آبادان و اغلب شهرهای کشور باعث به وجودآمدن ناهنجاری‌هایی شده است که در این فیلم بدون سیاه‌نمایی مخاطب را با انجام رفتارهای انسانی در اوج مشکلات روبه‌رو می‌کند.

وی ادامه داد: روایت فیلم به نظرم به گونه‌ای است که ضمن نشان دادن معضلات و مشکلات اجتماعی برای آن راهکاری به مخاطب ارائه می‌دهد و هنرمندانه در کمال سادگی بیننده را به انجام رفتارهای انسانی در شرایط سخت دعوت می‌کند. مهربانی، ایثار، از خودگذشتگی و انسانیت شخصیت اصلی می‌تواند برای جامعه امروز الگوسازی کند.

نماینده مردم آبادان در مجلس افزود: متاسفانه مسئولان و اغلب مدیران در حوزه فرهنگ کمتر جوانان را حمایت می‌کنند. تفکرات جدید و ذهن‌های خلاق نیاز فرهنگ و به خصوص سینمای امروز ما است. با حمایت و اعتماد به هنرمندان متعهد می‌توان به وسیله سینما معضلات و ناهنجاری‌های جامعه را مطرح و در رفع آنها از تاثیرگذاری هنر سینما استفاده کرد.

حسین دهدشتی در پایان گفت: حوزه هنری به عنوان متولی تولید این اثر سینمایی اقدام شایسته ای در جهت حمایت از فیلمسازانی از این دست انجام داده است. به این معنا که حمایت از فیلمساز جوان برای ساخت اثری در خارج از تهران به شکلی مستندگونه قابل تحسین است. این هنرمند جوان فیلمی تاثیرگذار درباره آبادان ساخته که باید به آن توجه شود و فکر می‌کنم در اکران عمومی از سوی مردم خطه خوزستان مورد استقبال قرار بگیرد. ما نیز سعی می‌کنیم از این فیلم و این روند سینمایی حمایت کنیم.

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