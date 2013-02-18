همایون امیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهداف تشکیل شورای برنامهریزی در معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد گفت: قرار شده است این شورا در چند حوزه برنامهریزی مشخص انجام دهد؛ اول ایجاد هماهنگی، همافزایی و بیشتر بین ستاد یعنی مجموعه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و صف که ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را شامل میشوند.
وی با بیان اینکه این شورا از 6 مدیرکل ارشاد و تقریباً 6 نفر از مدیران ستادی معاونت فرهنگی ارشاد تشکیل شده است، افزود: این افراد دغدغهها، نیازها و مطالبات ادارات کل ارشاد را احصاء خواهند کرد که البته عمدتاً ناظر بر برونسپاری و واگذاری برخی فعالیتهای ستادی به استانها است.
دبیر شورای برنامهریزی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد بحث بررسی و صدور مجوز کتاب را از مهمترین مسائلی که قطعاً در جلسات آتی این شورا مورد بحث قرار خواهد گرفت، عنوان و تاکید کرد: در حال حاضر کار بررسی و صدور مجوز برای کتاب علاوه بر تهران در 5 استان آذربایجان شرقی، کرمان، اصفهان، خراسان رضوی و قم انجام میشود ولی باید ظرفیتسازی برای تسری این مسئله به دیگر استانها هم صورت گیرد.
امیرزاده گفت: اگر بتوانیم وظایف دیگر معاونت فرهنگی ارشاد را که در ستاد متمرکز شده، به استانها واگذار کنیم، هم فرآیند صدور مجوزها کوتاه خواهد شد و هم از مراجعه حضوری متقاضیان جلوگیری میشود.
این مقام مسئول در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد تاکید کرد: پیش بینی ما این است که بشود بسیاری از فعالیتهای ستادی این معاونت را به بخشهای صف واسپاری کنیم.
وی با بیان اینکه هم اکنون نیز بخشی از کتابهایی که با گویش محلی نوشته میشوند، در برخی از 5 استان یادشده بررسی میشوند و فرآیند صدور مجوز را طی میکنند، افزود: به نظر میرسد در صورت بسترسازی لازم برای بررسی محتوایی کتابها در استانها، این کار خیلی شاقّی به نظر نمیرسد.
امیرزاده گفت: موضوع دیگر این است که گرچه فعالیتهای فرهنگی در استانها به طور طبیعی مورد بررسی و رصد لازم قرار میگیرد اما شورای برنامهریزی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در انتقال تجارب استانها به یکدیگر می تواند نقش مهمی بر عهده بگیرد.
مشاور اجرایی معاونت فرهنگی ارشاد همچنین یادآور شد: قانونگذار بخش مهمی از وظایف ذاتی در حوزه فرهنگ را متوجه وزارت ارشاد دانسته و از طرف دیگر تکلیف سرپرست معاونت فرهنگی به بنده این بوده که ضمن احصاء این وظایف، در سه برنامهزمابندی مشخص کوتاه مدت، میانمدت و بلند مدت، این مطالبات و وظایف قانونی را به نتیجهای مطلوب برسانیم.
دبیر شورای برنامهریزی وزارت ارشاد همچنین از تشکیل اولین جلسه این شورا در اوایل هفته آینده با حضور سرپرست معاونت فرهنگی خبر داد و گفت: در همین جلسه برنامهریزی برای عقد تفاهمنامههای همکاری میان معاونت فرهنگی و ادارات کل ارشاد در استانها صورت خواهد گرفت.
محمدرضا سوقندی، علی داننده، سیداحسان قاضیزاده و مجتبی ابراهیمی، مدیران كل ارشاد سمنان، آذربایجان شرقی، تهران، البرز و نیز محمد اللهیاری فومنی مدیركل اداره امور كتاب، علی شجاعیصائین، مدیرعامل مؤسسه خانه كتاب، مصطفی امیدی، مدیركل دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی و كتابخوانی، احمد علمشاهی، مدیركل دفتر امور چاپ، ابوالفضل عربشاهی، سلیمان مولوی، مجیدرضا شعبانی از كارشناسان معاونت امور فرهنگی، اعضای شورای برنامهریزی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد هستند که احكام آنها از سوی سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است.
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