طرح صبحانه سالم در سه مدرسه همدان در حال برگزاری است

فتح الله نظری پویا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجرای طرح صبحانه در مدارس از بندهای مدارس مروج سلامت است، افزود: صبحانه سالم از مواردی است که باید در مدارس پیگیری شود تا دانش‌آموزان رغبت بیشتری به مصرف صبحانه پیدا کنند.

وی ادامه داد: براساس بررسی و مطالعات صورت گرفته صبحانه به عنوان یکی از وعده ‌های اصلی غذایی تأثیر بسیاری در یادگیری دانش آموزان دارد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان عنوان کرد: با توجه به اینکه دانش آموزان شب‌ ها زود می ‌خوابند و زمان ناشتای خوردن آنها طولانی می شود و صبح ها بعد از بیدار شدن تمایلی برای خوردن صبحانه ندارند دچار افت قند می شوند و میزان یادگیری آنها کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح صبحانه سالم بستگی به ابتکار مدیر مدرسه دارد، گفت: مدیر مدرسه می‌ تواند با محدود کردن بوفه مدارس و فرهنگ ‌سازی در بین دانش ‌آموزان آنها را به آوردن لقمه سالم از خانه تشویق کند و نیازی به تحمیل هزینه‌ های زیاد به خانواده ‌ها نیست.

وی با بیان اینکه در مجموع باید150 مدرسه مروج سلامت در استان همدان ایجاد شود، گفت: تاکنون از 111 مدرسه مروج سلامت در شهرستان همدان بازدید شده تا درباره رعایت نکات بهداشتی اطلاع رسانی صحیح شود.

نظری پویا درباره اجرای دیگر طرح های مروج سلامت یادآور شد: هشت هزار دانش‌آموز ابتدایی در طرح جلوگیری از پوسیدگی دندان شرکت کردند که برای اجرای این طرح بیش از 21 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

وی با بیان اینکه این طرح در تمام مهدهای کودک شهرستان همدان اجرا شده است، افزود: در سال آینده طرح جلوگیری از پوسیدگی دندان دانش ‌آموزان در مقاطع بالاتر تحصیلی در سطح شهرستان انجام می ‌شود.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان درباره طرح مدرسه بدون زباله نیز بیان کرد: تاکنون 15 مدرسه در شهر همدان برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده اند و در این طرح یک سطل زباله مرکزی در مدرسه مشخص می ‌شود تا همه دانش‌آموزان زباله های خود را درون آن بریزند.

وی ادامه داد: در این طرح تفکیک زباله های تر از خشک به دانش آموزان آموزش داده می شود.