مستند داستانی هجرت امام خمینی (ره) به فرانسه نوشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجید گلمحمد با اشاره به این کتاب گفت: «نوفل لوشاتو؛ پایان غربت» به سفارش دفتر کودک و نوجوان حوزه هنری موضوع چهار ماه اقامت حضرت امام (ره) در نوفل لوشاتو را به صورت روایت داستانی مستند برای نوجوانان راهنمایی و دبیرستانی روایت میکند.
وی افزود: همانطور که میدانید در طرح روزهای انقلاب قرار است روزهای سرنوشتساز انقلاب اسلامی برای نوجوانان در قالب داستانی مستند روایت شود که اقامت امام خمینی در فرانسه به من محول شد.
این نویسنده درباره عنوان کتاب گفت: با بهره بردن از این دوران که در واقع آخرین مرحله از هجرت و تبعید امام راحل بود، عنوان این کتاب را «نوفل لاشاتو؛ پایان غربت» گذاشتم.
پروژه کتابهای «روزهای انقلاب» با دبیری مسعود امیرخانی، یکی از طرحهای دفتر کودک و نوجوان حوزه هنری است که قرار است برای هر یک از روزهای مهم و تاثیرگذار تاریخ انقلاب اسلامی در قالب کتابی به شرح تاریخ این روزها بپردازد.
این مجموعه از تاریخ 28 مرداد 1332 آغاز میشود و تا 22 بهمن 1357 ادامه مییابد. همچنین روزهای دیگری چون 13 آبان 1357، 15 خرداد 1342، 22 بهمن 1357، انقلاب سفید شاه و ... از روزهایی هستند که در این مجموعه به آنها پرداخته شده است.
نویسندگانی مانند داوود امیریان، کاوه بهمن، جواد افهمی، محمدرضا شرفی، مهرداد موسویان، مریم بیات تبار و ... برای این کار انتخاب شدهاند.
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