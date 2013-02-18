برگزاری ششمین المپیاد ورزشی جانبازان و معلولان شرکت های پالایش و پخش نفت سراسر کشور

محسن طاهری در گفتگو با مهر، ضمن اشاره به برگزاری ششمین المپیاد ورزشی کارکنان جانباز و معلول شرکت های پالایش و پخش نفت سراسر کشور در مشهد مقدس، گفت: این المپیاد با شرکت 240 نفر از کارکنان شرکت های پالایش به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد.

وی با بیان اینکه در پنج رشته ورزشی شامل شطرنج، تیراندازی، دارت، شنا و تنیس روی میز در سالن شهید بهشتی اداره تربیت بدنی مشهد برگزار شد تصریح کرد: این مسابقات با حضور تیم های از ستاد پالایش و پخش، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی مهندسی و ساختمان، پالایشگاه نفت آبادان، پالایشگاه نفت تبریز، پالایشگاه نفت شازند اراک، پالایشگاه نفت اصفهان، پالایشگاه نفت شهید تندگویان تهران و پالایشگاه نفت بندر عباس انجام شد.

مسئول امور ورزش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق گفت: در رشته شطرنج، تیم پالایشگاه نفت نفت تهران مقام اول و پالایشگاه نفت اراک و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

طاهری خاطرنشان کرد: در رشته تیراندازی نیز شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به مقام نخست و پالایشگاه نفت اصفهان و پالایشگاه نفت آبادان به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

مسئول برگزاری این مسابقات، نفرات برتر رشته تیراندازی را به ترتیب تیم های شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، پالایشگاه نفت آبادان و پالایشگاه نفت اصفهان معرفی کرد و گفت: تیم شنای پالایشگاه نفت آبادان توانست از رقبای خود پیشی بگیرد و در جایگاه نخست بایستد و تیم های شنای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در جایگاه دوم و سوم قرار بگیرند.

طاهری در خاتمه، قهرمانان مسابقات تنیس روی میز را به ترتیب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و پالایشگاه نفت تبریز ذکر کرد.