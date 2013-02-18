به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور صبح دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری کنگره شهید صادق گنجی اظهار داشت: حضور گسترده و حماسی مردم در صحنه‌های مختلف بیانگر عمق ولایت‌مداری و لبیک به ندای رهبری است که این موضوع را در ایام دهه فجر امسال شاهد بودیم.

معاون استاندار بوشهر بر ضرورت خدمات‌رسانی مطلوب همه مسئولان به مردم تاکید کرد و ادامه داد: این مردم شایستگی بسیار زیادی دارند و لازم است که همه تلاش خود را برای ارائه بهترین خدمات به مدرم به کار بگیریم.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری موفقیت‌آمیز "الی بیت المقدس" با حضور بیش از 20 هزار بسیجی استان بوشهر، تصریح کرد: این رزمایش بازتاب بسیار خوبی در سطح جهان و منطقه داشته که بخشی از قدرت نظام جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت.

پرآور اضافه کرد: به ایام انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی نزدیک می‌شویم و همه باید دست به دست هم دهیم تا انتخاباتی باشکوه و در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی برگزار کنیم.

وی در ادامه به شخصیت برجسته شهید گنجی اشاره کرد و بیان داشت: شهید صادق گنجی افتخاری برای همه مردم ایران و استان بوشهر است و باید ابعاد مختلف این شهید والامقام در سطح جامعه معرفی شود.

معاون استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم برگزاری باشکوه و مطلوب کنگره شهید گنجی و سایر شهیدان، تصریح کرد: شخصیت شهید صادق گنجی به‌عنوان یک الگو و نمونه باید به نسل امروزی شناسانده شوند.

وی از برگزاری کنگره بین‌المللی شهید گنجی با حضور شخصیت‌های مهم در نیمه دوم اسفند در استان بوشهر خبر داد و افزود: رونمایی از تندیس شهید گنجی، نامگذاری بیمارستان 160تختخوابی برازجان به نام شهید گنجی، راه‌اندازی بنیاد فرهنگی این شهید و ساخت مستند زندگی و نحوه شهادت این شهید از جمله اقدامات در این زمینه است.

پرآور در ادامه از شهید گنجی به عنوان سند زنده و پرافتخار و سمبل مبارزات ضداستعماری و ضداستبدادی مردم استان بوشهر یاد کرد و گفت:‌ بازتاب برگزاری کنگره شهید گنجی در سطح جهان از اثرات این کنگره است.

شهید صادق گنجی در سال 1365 و در سن 24 سالگی مسئولیت خانه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در پاکستان برعهده داشت که در 28 آذرماه سال 1369 در مراسم تودیع خود در جلوی درب هتل اینترنشنال لاهور پاکستان براثر هجوم وحشیانه ایادی استکبار به شهادت رسید.