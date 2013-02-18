62 باند توزیع مواد مخدر در لرستان منهدم شد/ دستگیری 280 نفر

سرهنگ عباس نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی 10 ماه نخست سالجاری 62 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح استان لرستان متلاشی شده است.

وی با اشاره به کشف بیش ا دو تن مواد مخدر افزود: از این میزان یک تن و 300 کیلوگرم توسط نیروی انتظامی و مابقی توسط سایر دستگاهها کشف و ضبط شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان لرستان ادامه داد: در جریان انهدام باندهای مواد مخدر در استان 284 نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی همچنین از کشف و ضبط 76 خودرو سبک و هفت خودرو سنگین از عاملان توزیع و فروش مواد مخدر یادآور شد: همچنین در جریان انهدام باندهای مواد مخدر 37 قبضه اسلحه توقیف شده است.