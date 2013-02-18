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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۱۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

62 باند توزیع مواد مخدر در لرستان منهدم شد/ دستگیری 280 نفر

62 باند توزیع مواد مخدر در لرستان منهدم شد/ دستگیری 280 نفر

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان لرستان از انهدام 62 باند توزیع مواد مخدر در این استان خبر داد.

سرهنگ عباس نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی 10 ماه نخست سالجاری 62 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح استان لرستان متلاشی شده است.

وی با اشاره به کشف بیش ا دو تن مواد مخدر افزود: از این میزان یک تن و 300 کیلوگرم توسط نیروی انتظامی و مابقی توسط سایر دستگاهها کشف و ضبط شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان لرستان ادامه داد: در جریان انهدام باندهای مواد مخدر در استان 284 نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی همچنین از کشف و ضبط 76 خودرو سبک و هفت خودرو سنگین از عاملان توزیع و فروش مواد مخدر یادآور شد: همچنین در جریان انهدام باندهای مواد مخدر 37 قبضه اسلحه توقیف شده است.

کد مطلب 2000295

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