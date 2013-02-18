پیروزی پرگل فیورنتینا مقابل اینتر/ شکست اودینزه و توقف ناپولی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال فیورنتینا در حضور 23 هزار تماشاگر ورزشگاه ورزشگاه آرتمیو فرانچی موفق شد با نتیجه پرگل 4 بر یک میهمان خود اینتر را در هم بکوبد. در این بازی "آدم لیاچیچ" و "استوان یووتیچ" هر کدام دو بار برای فیورنتینا گلزنی کردند و تک گل اینتر را هم "آنتونیو کاسانو" در قیقه 87 به ثمر رساند.

در دیگر دیدار یکشنبه شب اودینزه با یک گل مغلوب جنوا شد و ناپولی هم در خانه مقابل سمپدوریا با تساوی بدون گل متوقف شد. نتایج کامل رقابتهای یکشنبه شب به شرح زیر است:

* کاتانیا یک – بولونیا صفر

* جنوا یک – اودینزه صفر

* ناپولی صفر – سمپدوریا صفر

* پسکارا صفر – کالیاری 2

* تورینو 2 – آتالانتا یک

* فیورنتینا 4 – اینتر یک

در آخرین دیدار این هفته امشب لاتزیو به مصاف سیه نا می رود.

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 55 امتیاز

2- ناپولی 51 امتیاز

3- میلان 44 امتیاز

4- لاتزیو 44 امتیاز (یک بازی کمتر)

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18- پسکارا 21 امتیاز

19- پالرمو 19 امتیاز

20- سیه نا 18 امتیاز (یک بازی کمتر)