پیروزی پرگل فیورنتینا مقابل اینتر/ شکست اودینزه و توقف ناپولی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال فیورنتینا در حضور 23 هزار تماشاگر ورزشگاه ورزشگاه آرتمیو فرانچی موفق شد با نتیجه پرگل 4 بر یک میهمان خود اینتر را در هم بکوبد. در این بازی "آدم لیاچیچ" و "استوان یووتیچ" هر کدام دو بار برای فیورنتینا گلزنی کردند و تک گل اینتر را هم "آنتونیو کاسانو" در قیقه 87 به ثمر رساند.
در دیگر دیدار یکشنبه شب اودینزه با یک گل مغلوب جنوا شد و ناپولی هم در خانه مقابل سمپدوریا با تساوی بدون گل متوقف شد. نتایج کامل رقابتهای یکشنبه شب به شرح زیر است:
* کاتانیا یک – بولونیا صفر
* جنوا یک – اودینزه صفر
* ناپولی صفر – سمپدوریا صفر
* پسکارا صفر – کالیاری 2
* تورینو 2 – آتالانتا یک
* فیورنتینا 4 – اینتر یک
در آخرین دیدار این هفته امشب لاتزیو به مصاف سیه نا می رود.
جدول رده بندی:
1- یوونتوس 55 امتیاز
2- ناپولی 51 امتیاز
3- میلان 44 امتیاز
4- لاتزیو 44 امتیاز (یک بازی کمتر)
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18- پسکارا 21 امتیاز
19- پالرمو 19 امتیاز
20- سیه نا 18 امتیاز (یک بازی کمتر)
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