طرح بازرسي و نظارت بر تاسيسات گردشگري كرمان آغاز شد

محمد حسن تجلي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينكه كار بازرسي و نظارت بر تاسيسات گردشگري ويژه ايام نوروز 92 در حال انجام است، اظهار داشت: گروه بازرسي اين اداره كل از تاريخ 23 بهمن ماه جاري به صورت ویژه اقدام به بازدید از تمامی تاسیسات گردشگری سطح استان كرده اند تا گردشگران و مسافران نوروزي هيچ نگراني برای استفاده از اين اماکن نداشته باشند.

وي گفت: در اين بازرسي كليه تاسيسات گردشگري اعم از اماكن اقامتي، واحدهاي بين راهي و دفاتر خدمات مسافرتي استان کرمان مورد نظارت قرار مي گيرند.

تجلي اظهار داشت: نظارت توسط سه گروه شامل يك نفر بازرس از سوي اداره كل ميراث فرهنگي و اداره بهداشت است، انجام مي گيرد.

وي بيان داشت: رعایت نکات بهداشتی، نظارت بر نحوه ارایه خدمات تاسیسات گردشگری( کمی و کیفی) و نرخ های مصوب، برخورد قانونی با تاسیسات متخلف از جمله نکاتی است که در این بازدید ها مورد توجه بازرسان اداره كل ميراث فرهنگي استان کرمان است.

سرپرست معاونت گردشگري ميراث فرهنگي استان كرمان تصریح كرد: نظارت بر این واحدها از 23 بهمن ماه آغاز شده و تا 15 فروردين ماه سال 92 استمرار خواهد داشت.