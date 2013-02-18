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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۳۳

ظهیری به مهر خبر داد:

مانور" زندگی در شرایط سخت " در قم برگزار می شود

مانور" زندگی در شرایط سخت " در قم برگزار می شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر استان قم گفت: مانور " زندگی در شرایط سخت " با هدف آشنایی امدادگران با چگونگی مهار آتش در قم برگزار می شود.

علیرضا ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مانور "زندگی در شرایط سخت" ویژه مربیان امدادگر با هدف آشنایی امدادگران با چگونگی مهار آتش در جاده قدیم قم-تهران برگزار می شود.   

  عنوان کرد: در این مانور یک تانکر حمل سوخت تخلیه شده و امدادگران چگونگی مهار آتش این تانکر را آموزش خواهند دید.

رئیس جمعیت هلال احمر استان قم بیان داشت: این مانور با همکاری شرکت نفت، سازمان آتش نشانی، سازمان اورژانس در جاده قدیم قم-تهران برگزار می شود.

وی اضافه کرد: این گونه مانورها هرماه یکبار برگزار می شود و قبل از این مانور مهار گاز برگزار شده است.

برگزاری کارگاه آموزشی " ظرفیت سازی کاروانهای نیکوکاری "

 رئیس جمعیت هلال احمر استان قم تصریح کرد: این کارگاه ویژه مربیان امدادگر بوده و دردهم و یازدهم اسفندماه برگزار می شود.

ظهیری یادآور شد: افراد آموزش دیده در این کارگاه به مناطق محروم جهت رسیدگی به امور محرومین آن نقاط در اعیاد نوروز و تابستان اعزام می شوند.

برگزاری سه کارگاه در سه روز

وی ابراز داشت: کارگاه مداخله در بحران روز یکشنبه، کارگاه مداخله در بلایا ویژه کودکان روز دوشنبه و کارگاه مراقبت های روانشناختی روز سه شنبه دهم و يازدهم در دو نوبت صبح و عصر از دیگر دوره های آموزشی برای مربیان، امدادگران و دیگر اعضاء جمعیت هلال احمر است که از سوی سازمان هلال احمر قم برگزار می شود.

کد مطلب 2000306

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