مانور" زندگی در شرایط سخت " در قم برگزار می شود

علیرضا ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مانور "زندگی در شرایط سخت" ویژه مربیان امدادگر با هدف آشنایی امدادگران با چگونگی مهار آتش در جاده قدیم قم-تهران برگزار می شود.



عنوان کرد: در این مانور یک تانکر حمل سوخت تخلیه شده و امدادگران چگونگی مهار آتش این تانکر را آموزش خواهند دید.



رئیس جمعیت هلال احمر استان قم بیان داشت: این مانور با همکاری شرکت نفت، سازمان آتش نشانی، سازمان اورژانس در جاده قدیم قم-تهران برگزار می شود.



وی اضافه کرد: این گونه مانورها هرماه یکبار برگزار می شود و قبل از این مانور مهار گاز برگزار شده است.



برگزاری کارگاه آموزشی " ظرفیت سازی کاروانهای نیکوکاری "



رئیس جمعیت هلال احمر استان قم تصریح کرد: این کارگاه ویژه مربیان امدادگر بوده و دردهم و یازدهم اسفندماه برگزار می شود.



ظهیری یادآور شد: افراد آموزش دیده در این کارگاه به مناطق محروم جهت رسیدگی به امور محرومین آن نقاط در اعیاد نوروز و تابستان اعزام می شوند.



برگزاری سه کارگاه در سه روز



وی ابراز داشت: کارگاه مداخله در بحران روز یکشنبه، کارگاه مداخله در بلایا ویژه کودکان روز دوشنبه و کارگاه مراقبت های روانشناختی روز سه شنبه دهم و يازدهم در دو نوبت صبح و عصر از دیگر دوره های آموزشی برای مربیان، امدادگران و دیگر اعضاء جمعیت هلال احمر است که از سوی سازمان هلال احمر قم برگزار می شود.