  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۱۰

برای نخستین بار؛

مجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم گردآوری و رونمایی شد

مجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم گردآوری و رونمایی شد

وزیر علوم در حاشيه جلسه شوراي معاونان این وزارتخانه از مجموعه قوانين و مقررات رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو با اشاره به تدوين و ابلاغ آيين نامه هاي چهار گانه مالي، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاه ها توسط مركز هيات هاي امناء‌ وزارت علوم در سال جاري، گفت: مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم كه توسط معاونت حقوقي و امور مجلس تهيه شده از كارهاي ماندگار ديگري برای کمک به مسئولان و كارشناسان دانشگاه ها، مراكز پژوهشي و فناوري است.

وی با بيان اينكه قوانين و مقررات وزارت علوم از بدو تاسيس دانشگاه و مراكز آموزش عالي هيچ گاه به صورت كامل جمع آوري، تنقيح و تدوين نشده بود،‌ ادامه داد: اين برای نخستین بار است كه در تاريخ آموزش عالي كشور، مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم به نوعي گردآوري و تدوين شده كه قابليت رجوع كردن و استناد براي همه بخش هاي اداري مالي، آموزشي، پژوهشي و فناوري، دانشجويي و فرهنگي اجتماعي دارد.

 

کد مطلب 2000308

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