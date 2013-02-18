400 نفر در محورهای مواصلاتی لرستان بر اثر تصادف فوت کردند

سرهنگ علی شرافتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی 10 ماه نخست سالجاری بیش از سه هزار و 381 مورد حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان لرستان به وقوع پیوسته است.

وی ادامه داد: بر اثر این تصادفات بیش از 408 نفر مطابق آمار ارائه شده از سوی پزشکی قانونی لرستان جان خود را از دست داده اند.

رئیس پلیس راه استان لرستان میزان فوتی های تصادفات رانندگی طی سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 12 درصد کاهش داشته است.

سرهنگ شرافتی به دلایل کاهش تصادفات رانندگی برون شهری اشاره کرد و گفت: شناسایی و حذف برخی از نقاط حادثه خیز در سطح محورهای مواصلاتی استان لرستان یکی از دلایل کاهش تلفات تصادفات رانندگی بوده است.