قهرمانی تیم ایلام درمسابقات موی تای غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد فتاحی اظهار داشت: در این مسابقات که به میزبانی شهرستان ایوان روز 28 بهمن برگزار شد، 80 ورزشکار از استان های ایلام، کرمانشاه، همدان ، لرستان و کردستان حضور داشتند.

وی بیان داشت: ورزشکاران در این مسابقات در 14 وزن حاضر شدند که پس از تیم ایلام تیم های کرمانشاه و همدان درجایگاه دوم وسوم قرار گرفتند.

فتاحی اظهار داشت: این مسابقات موی تای به صورت منطقه ای از منطقه 6کشور به میزبانی شهرستان ایوان برگزار شد.

وی در ادامه گفت: در این دور از مسابقات 4 تیم همدان،کرمانشاه، ایلام و کردستان شرکت داشتند که 14 ورزشکار به مسابقات جهانی روسیه اعزام می شوند.