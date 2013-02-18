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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۰۶

فتاحی خبر داد:

قهرمانی تیم ایلام درمسابقات موی تای غرب کشور

قهرمانی تیم ایلام درمسابقات موی تای غرب کشور

ایلام - خبرگزاری مهر: : مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام گفت: مسابقات موی تای غرب کشور با قهرمانی تیم ایلام به پایان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد فتاحی اظهار داشت: در این مسابقات که به میزبانی شهرستان ایوان روز 28 بهمن برگزار شد، 80 ورزشکار از استان های ایلام، کرمانشاه، همدان ، لرستان و کردستان حضور داشتند.

وی بیان داشت: ورزشکاران در این مسابقات در 14 وزن حاضر شدند که پس از تیم ایلام تیم های کرمانشاه و همدان درجایگاه دوم وسوم قرار گرفتند.

فتاحی اظهار داشت: این مسابقات موی تای به صورت منطقه ای از منطقه 6کشور به میزبانی شهرستان ایوان برگزار شد.

وی در ادامه گفت: در این دور از مسابقات 4 تیم همدان،کرمانشاه، ایلام و کردستان شرکت داشتند که 14 ورزشکار به مسابقات جهانی روسیه اعزام می شوند.

کد مطلب 2000315

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