میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاه های اجرایی سنجش می شود

عباسعلی درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به استناد مصوبه شوراي عالي اداري و در اجراي تصويبنامه هيئت وزيران و همچنين بخشنامه سالانه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، نظر سنجي از مراجعين دستگاه هاي اجرايي در خصوص نحوه ارائه خدمات در دي ماه هر سال انجام و نتايج آن منتشر مي شود.



وی افزود: اجراي اين نظرسنجي به استناد بخشنامه معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در سال جاری نیز در دستوركار اين معاونت قرار دارد.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بیان کرد: این طرح از روز چهارشنبه دوم اسفندماه و بطور همزمان در مركز استان و شهرستانها از طريق مراجعه كارشناسان و پرسشگران به آن دستگاه اجرايي اجرا مي شود.



وی افزود: با توجه به ضرورت موضوع و لزوم مشاركت كليه دستگاه های اجرایی لازم است مدیران دستگاه ها درخصوص فضاي مناسب در آستانه درب خروجي آن دستگاه جهت استقرار پرسشگر و ارباب رجوع پيش بيني لازم را انجام دهند.