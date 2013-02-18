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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۲۶

درافشانی با مهر مطرح کرد:

میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاه های اجرایی سنجش می شود

میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاه های اجرایی سنجش می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قزوین، از اجرای طرح پژوهشی سنجش میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاه های اجرایی استان خبرداد.

عباسعلی درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به استناد مصوبه شوراي عالي اداري و در اجراي تصويبنامه هيئت وزيران و همچنين بخشنامه سالانه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، نظر سنجي از مراجعين دستگاه هاي اجرايي در خصوص نحوه ارائه خدمات در دي ماه هر سال انجام و نتايج آن منتشر مي شود.
 
وی افزود: اجراي اين نظرسنجي به استناد بخشنامه معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در سال جاری نیز در دستوركار اين معاونت قرار دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بیان کرد: این طرح از روز چهارشنبه دوم اسفندماه و بطور همزمان در مركز استان و شهرستانها از طريق مراجعه كارشناسان و پرسشگران به آن دستگاه اجرايي اجرا مي شود.

وی افزود: با توجه به ضرورت موضوع و لزوم مشاركت كليه دستگاه های اجرایی لازم است مدیران دستگاه ها درخصوص فضاي مناسب در آستانه درب خروجي آن دستگاه جهت استقرار پرسشگر و ارباب رجوع پيش بيني لازم را انجام دهند.

کد مطلب 2000317

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