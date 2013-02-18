به گزارش خبرنگار مهر، این تحقیقات بر اساس رساله دكتری علی مرادزاده دهکردی دانش آموخته رشته ریاضی محض گرایش جبر دانشگاه صنعتی اصفهان و با راهنمایی دکتر محمود بهبودی و مشاوره دکتر عاطفه قربانی از اعضای هیئت علمی دانشکده ریاضی این دانشگاه در یک کتاب به تألیف دانشمندان برتر ریاضی جهان و چهار مجله معتبر بین المللی منتشر شده است.

دکتر محمود بهبودی عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به نتایج ارزشمند رساله دکتری این دانش آموخته ریاضی افزود: از رساله دکتر علی مرادزاده دهکردی با عنوان "حلقه های کوته چپ و مدول های C-تصویری محض" که درشهریورماه گذشته دفاع شد تاکنون پنج مقاله ژورنال و دو مقاله کنفرانسی چاپ وپذیرش شده و یک مقاله دیگر نیز در دست داوری است.

وی با اشاره به پاسخگویی یکی از مقالات مستخرج شده از این رساله به یک مسئله باز ریاضی در زمینه جبر پس از 80 سال تصریح کرد: این مقاله که با همکاری سید حسین شجاعی دیگر دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان نگارش یافته، مسئله باز ریاضی قدیمی منسوب به ریاضیدانان مشهورکوته، کوهن و کاپلانسکی تحت عنوان "کدام حلقه های ناجابجایی هستند که هر مدول روی آنها حاصل جمع مستقیمی از مدول های دوری است؟" که از سال 1935 تاکنون بدون پاسخ مانده بود را در کلاس بسیار بزرگی از حلقه ها نظیر حلقه هایی که هر خودتوان آنها مرکزی هستند جواب داده است.

عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان اضافه کرد: نتایج این مقاله ارزشمند ضمن پذیرش در مجله معتبر "Proceedings of the American Mathematical Society" از مجلات انجمن ریاضی امریکا در سال 2011، بعنوان یک فصل کامل از کتاب ارزشمند "Cyclic Modules and the Structure of Rings " توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد انگلیس در سال 2012 به چاپ رسیده است.

بهبودی به سایر مقالات مستخرج از رساله دکتر مرادزاده دهکردی اشاره و تصریح کرد: انتشار دیگر مقاله بدست آمده از این رساله در مجله معتبر"Journal of Algebra " درسال 2011، کسب جایگاه سوم پربازدیدترین مقالات در سه ماهه نخست انتشار این مجله و جایگاه نهم در میان 25 مقاله پربازدید سال از دیگر افتخارات کسب شده بر مبنای این رساله دکتری است.

وی در پایان اضافه کرد: از رساله ارزشمند دکتر علی مرادزاده دهکردی سه مقاله مهم دیگر نیز در مجلات معتبر" Comm. Algebra" و "Arch. Math" منتشر و یا پذیرش شده است.