اردوگاه های فرهنگی در ایام نوروز میزبان فرهنگیان است

محمد ابراهیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: آموزش و پرورش بیش از 300 اردوگاه فرهنگی و تربیتی دارد که این اردوگاه ها در ایام نوروز می تواند میزبان فرهنگیان باشد.

وی افزود: تعطیلات نوروز بهترین فرصت برای فرهنگیان به منظور سفر با خانواده است و به همین منظور آموزش و پروش شبکه گسترده امکانات خود را برای ارائه به فرهنگیان در ایام نوروز آماده کرده است.

به گفته مدیر کل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش خوابگاه ، سالن هاي غذاخوري ، زمين هاي ورزشي ، چشم انداز طبيعي ، امكانات رفاهي و ... از جمله امكانات مناسب اين اردوگاه هاست .

محمدی، با بيان اينكه مساحت این اردوگاه های فرهنگی 5 هزار متر مربع است، ادامه داد: اين اقدام با هدف ارائه خدمات رفاهي به خانواده ها و تعامل و ارتباط بيشترآنان با فضاها و امكانات تربيتي و پرورشي آموزش وپرورش است.

وی درباره شرایط استفاده و اینکه فرهنگیان از چه تاریخی می توانند از امکانات اردوگاه های فرهنگی استفاده کنند، توضیح داد: ستاد اسكان مكلف به سرويس دهي به فرهنگيان و خانواده درجه يك آنان است و فرهنگیان می توانند از 28 اسفند ماه تا 12 فروردین ماه آینده از این امکانات استفاده کنند.