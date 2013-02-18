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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۳۸

مديركل فرهنگي آموزش و پرورش:

اردوگاه های فرهنگی در ایام نوروز میزبان فرهنگیان است

اردوگاه های فرهنگی در ایام نوروز میزبان فرهنگیان است

مدير كل فرهنگي و هنري وزارت آموزش وپرورش ازآمادگی اردوگاه های فرهنگی در ایام نوروز برای میزبانی فرهنگیان خبر داد.

محمد ابراهیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: آموزش و پرورش بیش از 300 اردوگاه فرهنگی و تربیتی دارد که این اردوگاه ها در ایام نوروز می تواند میزبان فرهنگیان باشد.

وی افزود: تعطیلات نوروز بهترین فرصت برای فرهنگیان به منظور سفر با خانواده است و به همین منظور آموزش و پروش شبکه گسترده امکانات خود را برای ارائه به فرهنگیان در ایام نوروز آماده کرده است.

به گفته مدیر کل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش خوابگاه ، سالن هاي غذاخوري ، زمين هاي ورزشي ، چشم انداز طبيعي ، امكانات رفاهي و ...  از جمله امكانات مناسب اين اردوگاه هاست .

محمدی، با بيان اينكه مساحت این اردوگاه های فرهنگی 5 هزار متر مربع است، ادامه داد: اين اقدام با هدف ارائه خدمات رفاهي به خانواده ها و تعامل و ارتباط  بيشترآنان  با فضاها و امكانات تربيتي و پرورشي آموزش وپرورش است.

وی درباره شرایط استفاده و  اینکه فرهنگیان از چه تاریخی می توانند از امکانات اردوگاه های فرهنگی استفاده کنند، توضیح داد:  ستاد اسكان مكلف به سرويس دهي به فرهنگيان  و خانواده درجه يك آنان است و فرهنگیان می توانند از 28 اسفند ماه تا 12 فروردین ماه آینده از این امکانات استفاده کنند.

 

 

 

 

کد مطلب 2000321

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