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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۳۱

نوروزی در گفتگو با مهر:

توانمندسازی تولید با رویکرد کشاورزی مهمترین اولویت است

توانمندسازی تولید با رویکرد کشاورزی مهمترین اولویت است

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، توانمندسازی تولید با رویکرد بخش کشاورزی را مهمترین اولویت این کمیسیون برشمرد.

رحمت الله نوروزی با اشاره به بازدید جمعی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از تاسیسات زیربنایی کشور اندونزی اظهار داشت: از اینرو این کمسیون، تمام تلاش خود را جهت توانمندسازی تولید با رویکرد توسعه بخش کشاورزی قرار داده است تا به بیانات مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشاند.

 

وی گفت: در سفر پنج روزه به اندونزی از تاسیسات زیربنایی دربخش شیلات بازدید و طرحهای نو و پرمحصول شناسایی شده است.

 

وی افزود: تقویت و درعین حال رونق بخشیدن به بخش کشاورزی از اهداف این سفر بود.

 
 
نوروزی یادآورشد: نتایج سفر در کمیسیون طرح و پس از بحث و بررسی برای اجرا در بخشهای کشاورزی و زینایی فرستاده خواهد شد.
 
 
وی به همراه جمعی از نمایندگان به اندونزی سفر کرده بود و روز یکشنبه از این سفر به کشور بازگشته است.
کد مطلب 2000323

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