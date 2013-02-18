توانمندسازی تولید با رویکرد کشاورزی مهمترین اولویت است

رحمت الله نوروزی با اشاره به بازدید جمعی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از تاسیسات زیربنایی کشور اندونزی اظهار داشت: از اینرو این کمسیون، تمام تلاش خود را جهت توانمندسازی تولید با رویکرد توسعه بخش کشاورزی قرار داده است تا به بیانات مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشاند.

وی گفت: در سفر پنج روزه به اندونزی از تاسیسات زیربنایی دربخش شیلات بازدید و طرحهای نو و پرمحصول شناسایی شده است.

وی افزود: تقویت و درعین حال رونق بخشیدن به بخش کشاورزی از اهداف این سفر بود.

نوروزی یادآورشد: نتایج سفر در کمیسیون طرح و پس از بحث و بررسی برای اجرا در بخشهای کشاورزی و زینایی فرستاده خواهد شد.

وی به همراه جمعی از نمایندگان به اندونزی سفر کرده بود و روز یکشنبه از این سفر به کشور بازگشته است.