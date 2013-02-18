محمود فرشچیان میهمان نگاه پنجشنبه شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره چهل و یکم هفتهنامه «نگاه پنجشنبه» با مدیر مسئولی مجتبیواحدیپور با گفتگوی ویژهای با محمود فرشچیان منتشر شد.
در این شماره از این ماهنامه مولود زندینژاد به گفتگو با این استاد مینیاتور و نگارگری ایرانی پرداخته و طی آن فرشچیان شرح حال خود را از زمان ورودش به این هنر تا طراحی ضریح جدید حضرت امامحسین (ع) روایت کرده است.
فرشچیان در بخشی از این گفتگو میگوید: بزرگترین لطف خدا و زیباترین روز زندگیام آن روزی بود که طراحی ضریح آقا اباعبدالله حسین (ع) را به دست گرفتم و با لطف پروردگار توانستم آن را به پایان ببرم. یکی از ویژگیهای این ضریح آن است که کوچکترین تشابهی با کارهای دیگر ندارد. تمام نقوش و طراحیها به یکدیگر ارتباط داشته و چشم را به اسماء الهی راهنمایی میکند.
یادداشتهای علیاکبر اشعری با عنوان «در ستایش نوشتن»، اردشیر رستمی با عنوان «سنجابها، شاعرها را نشخیص نمیدهند»، و مهران دوستی با عنوان «اشکال کار منتقدان کجاست» نیز در این ماهنامه به چشم میخورد.
نگاه پنجشنبه همچنین حبیب محبیان، امین حیایی، بیژن بیژنی، پیمان معادی، شهرام ناظری، داریوش مهرجویی و سهیل محمودی را به عنوان چهرههای این هفته خود معرفی کرده است.
گفتگو با محمدرضا بایرامی درباره حال و روز ادبیات داستانی معاصر، گفتگو با امیررضا کوهستانی درباره فیلم سینمایی پذیرایی ساده و گفتگو با عبدالعلی دستغیب درباره نقد ادبی هم در این شماره از دیگر مطالب این شماره از نگاه پنجشنبه است.
بخش داستان این شماره از این ماهنامه نیز آثاری از گیدو موپاسان، جلالآل احمد، نادر ابراهیمی، شهرزاد بهمنی و مجتبی زحمتکش را به خوانندگان عرضه کرده است.
در بخش معرفی کتاب نیز آثاری چون «یوحنا، پاپ مونث» نوشته دونا کراس، «غرور و تعصب» نوشته جین آستین، «شعبان جعفری» در آئینه اسناد نوشته عباس فاطمی، «پرورش دهم» نوشته هری الدر، «پرواز روی خاک» نوشته سیدقاسم یاحسینی و «کشکول تحت ویندوز» نوشته احمد اکبرپور مورد توجه قرار گرفته است.
هفتهنامه «نگاه پنجشنبه» با مدیرمسئولی مجتبیواحدیپور و با قیمت 4000 تومان منتشر میشود.
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