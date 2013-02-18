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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۳۴

اسلاملو خبر داد:

دستگیری 41 متخلف شکار و صید توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست فارس

دستگیری 41 متخلف شکار و صید توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست فارس

شیراز - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت محیط زیست فارس از دستگیری 41 متخلف شکار و صید توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران اسلاملو گفت: لاشه سه  راس کل و بز ،یک راس قوچ وحشی و 42 قطعه پرنده کبک، قمری، تیهو ، اردک وسهره  توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست فارس از متخلفین شکار و صید کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان  حفاظت محیط زیست فارس توضیح داد: با تلاش و کوشش نیروهای یگان این اداره کل طی 10 روز گذشته تعداد 41 نفر متخلف و شکارچی دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند و از این متخلفین تعداد چهار قبضه اسلحه جنگی کلاش و سمینوف، تعداد پنج قبضه اسلحه ساچمه زنی غیرمجاز و 21 قبضه اسلحه ساچمه زنی و گلوله زنی مجاز کشف و ضبط شد.

اسلاملو تصریح کرد: این عملیات ها در  شهرستانهای لامرد، فسا، فراشبند، خرامه، مرودشت، داراب، اقلید، پاسارگاد و مناطق ارژن و بختگان صورت پذیرفت.

وی گفت: از این متخلفین لاشه 3 راس کل و بز،یک راس قوچ  وحشی ،لاشه یک سر تشی و دو قلاده گراز کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان  حفاظت محیط زیست فارس  عنوان کرد: متاسفانه  برخی از شکارچیان در این فصل که فصل بارداری حیات وحش نیز  هست بدون توجه به این مسئله مهم و آثار و پیامدهای آن به شکار آن می پردازند.امروزه با توجه به تخریب زیستگاههای حیات وحش و  شکار بی رویه ،تعداد آنها رو به کاهش است و این اداره کل کما فی السابق به حفاظت از این گونه های ارزشمند می پردازد.

جریمه ضرر و زیان یک راس قوچ و یا میش شش میلیون و 400 هزار ریال است.

کد مطلب 2000335

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