تصادفات فوتی درون شهری در لرستان 13 درصد کاهش یافت

سرهنگ پرویز حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی 10 ماه نخست سالجاری دو هزار و 149 مورد تصادف درون شهری در استان رخ داده است.

وی ادامه داد: در پی وقوع این تعداد تصادف 65 مورد فوتی گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان با اشاره به رویکردهای جدید پلیس در استان بیان داشت: دستورالعمل و اولویت های پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان با سه رویکرد در سالجاری در دستور کار قرار گرفته است.

سرهنگ حسینی رویکرد اجرایی برخورد با صحبت کردن با تلفن همراه هنگام رانندگی، عدم بستن کمربند، سرعت و سبقت غیر مجاز، توقف دوبله و عدم رعایت گذرگاه عابر را پیاده یکی از اولویت های پلیس راهنمایی و رانندگی در لرستان عنوان کرد.

وی با اشاره به رویکرد فرهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی در سالجاری در استان لرستان تصریح کرد: همچنین ضرورت همکاری دستگاه های متولی در رابطه با ایجاد زیرساختهای لازم راهنمایی و رانندگی از دیگر رویکردهای مهم در سالجاری است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان یاد آور شد: قانون جدید راهنمایی و رانندگی موجب کاهش تخلفات رانندگی شده و شهروندان نیز در راستای اجرای این قانون با پلیس همکاری مطلوبی را داشته اند.