تمدید مهلت ارایه مدارک آرم طرح ترافیک تا 15 اسفندماه

به گزارش خبرگزاری مهر ،جعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب اظهار داشت: به درخواست برخی گروه ها و نهادها مانند خبرنگاران و آژانس ها که برای ثبت نام و ارایه مدارک خود با مشکلاتی مواجه بوده اند، مهلت دریافت مدارک آرم طرح ترافیک سال 92 برای آخرین بار تا 15 اسفند ماه تمدید می شود که از متقاضیان درخواست می شود در مدت مقرر نسبت به ارایه مدارک خود اقدام کنند.

وی افزود: تا پایان اسفند مجوزهای طرح ترافیک سال آینده توزیع می شود و هیچ آرم طرح ترافیک توزیع نشده ای باقی نمی ماند تا از ابتدای سال 92 تنها دارندگان مجوز این سال بتوانند در محدوده طرح ترافیک تردد کنند.

معاون شهردار تهران در ادامه تصریح کرد: هفته آینده همچنین از آرم طرح ترافیک سال 92 رونمایی خواهد شد.