آزمون المپيادهاي علمي دانش آموزان در استان كردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قاسمیان در این رابطه اظهار داشت: همزمان با سراسر كشور آزمون المپيادهاي علمي دانش آموزان در شهرستان ها و مناطق تابعه استان كردستان برگزار شد.

وی افزود: مرحله اول آزمون المپيادهاي علمي دانش آموزان با شركت هزار و 563 دانش آموز در رشته هاي رياضي، فيزيك، نجوم، شيمي، زيست شناسي، كامپيوتر و ادبيات به مدت چهار روز در 16 شهرستان و منطقه و 19 حوزه امتحاني برگزار شد.

رئيس اداره سنجش آموزش و پرورش كردستان ادامه داد: برگزيدگان مرحله اول المپيادها ارديبهشت ماه سال 92 در آزمون مرحله دوم كشوري شركت مي کنند.

دبيرخانه هاي برتر مجتمع هاي آموزشي و پرورشي روستايي کردستان اعلام شد

از سوي معاونت آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش استان كردستان دبيرخانه هاي برتر مجتمع هاي آموزشي و پرورشي روستايي و مجتمع هاي برتر شهرستان ها و مناطق تابعه استان اعلام شد.

معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: دبيرخانه استاني مجتمع ها اقدام به ارزيابي عملكرد دبيرخانه شهرستاني مجتمع هاي آموزشي و پرورشي روستايي ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق تابعه استان در سال تحصيلي 91-90 کرد.

طالب محمدی یادآور شد: پس از بررسي اقدامات در بخش دبيرخانه مجتمع هاي آموزشي و پرورشي روستايي مناطق زيويه، موچش و ناحيه يك سنندج به رتبه هاي برتر استان دست يافتند و درارزيابي مجتمع هاي آموزشي و پرورشي روستايي مجتمع هاي شهيد باهنر عيسي آباد، ايران زمين شوي و توحيد قيلسون به ترتيب از كلاترزان، بانه و زيويه رتبه هاي برتراستان را كسب كردند.

برگزاری آزمون متقاضيان تاسيس و راه اندازي مدارس و مراكز آموزشي غير دولتي

رئيس اداره مشاركت هاي مردمي آموزش و پرورش استان كردستان از برگزاري آزمون متقاضيان تاسيس و راه اندازي مدارس و مراكز آموزشي غير دولتي در استان خبرداد.

احمد عبدالهي افزود: اين آزمون روز چهارشنبه 9 اسفند ماه 91 در شهرستان محل سكونت متقاضيان برگزار مي شود و متقاضيان مي توانند برای اطلاع بيشتر به مديريت و ادارات آموزش و پرورش محل ثبت نام مراجعه کنند.

وي ادامه داد: بخشي از منابع آزمون بر روي سايت اداره مشاركت هاي مردمي و امور شاهد و ايثارگران در بخش كارشناسي غير دولتي قابل مشاهده است.

زمان ثبت نام داوطلبان آزاد پايه ششم ابتدايي و پايه هاي دوم و سوم راهنمايي اعلام شد

از سوي اداره سنجش آموزش و پرورش استان كردستان زمان ثبت نام داوطلبان آزاد پايه ششم ابتدايي و پايه هاي دوم و سوم مقطع راهنمایي عادي اعلام شد.

منصور قاسميان اظهار داشت: به منظور فراهم ساختن موجبات ادامه تحصيل آن دسته از افرادي كه به عللي نتوانسته اند در واحدهاي آموزشي روزانه به تحصيل اشتغال ورزند، ثبت نام داوطلبان آزاد پايه ششم ابتدايي و پايه هاي دوم و سوم راهنمايي در سال تحصيلي 92ـ1391 از اول اسفندماه سال جاري تا پايان فروردين ماه سال 1392 انجام مي پذيرد.

وي یادآور شد: حداقل سن براي ثبت نام در پايه ششم 11 سال تمام و براي شركت در امتحانات مذكور نيازي به ارائه مدارك قبولي سنوات قبل نیست.