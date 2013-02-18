  1. دانشگاه و فناوری
۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۳۰

برگزاری کارگاه آموزشي نگارش و انتشار مقالات علمی در دانشگاه شریف

برگزاری کارگاه آموزشي نگارش و انتشار مقالات علمی در دانشگاه شریف

دانشگاه صنعتی شریف کارگاه آموزشي نگارش و انتشار مقالات علمی را در روزهای دوم و سوم اسفندماه برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه آموزشی با همکاری متخصصین و صاحب‌نظران انتشارات اسپرینگر (Springer)، مؤسسه ویراستاری ادانز (Fdanz)، و نشریه علمی ساینتیا (Iranica Scientia) به زبانهای فارسی و انگلیسی برگزار می شود.

در این کارگاه ضمن تشریح نکات قابل توجه در انتشار مقالات، مواردی از قبیل نحوه انتخاب مجله هدف و ابزارهای مؤسسه ادانز برای این منظور، روند پذیرش مقالات، روشها و معیارهای ارتقاء و ارزیابی کیفیت مقالات و تجربیات اعضاء هیأت تحریریه و کارشناسان مجلات ساینتیا و شریف در این موارد ارائه می‌شود.

کد مطلب 2000344

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