برگزاری کارگاه آموزشي نگارش و انتشار مقالات علمی در دانشگاه شریف

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه آموزشی با همکاری متخصصین و صاحب‌نظران انتشارات اسپرینگر (Springer)، مؤسسه ویراستاری ادانز (Fdanz)، و نشریه علمی ساینتیا (Iranica Scientia) به زبانهای فارسی و انگلیسی برگزار می شود.

در این کارگاه ضمن تشریح نکات قابل توجه در انتشار مقالات، مواردی از قبیل نحوه انتخاب مجله هدف و ابزارهای مؤسسه ادانز برای این منظور، روند پذیرش مقالات، روشها و معیارهای ارتقاء و ارزیابی کیفیت مقالات و تجربیات اعضاء هیأت تحریریه و کارشناسان مجلات ساینتیا و شریف در این موارد ارائه می‌شود.