کوریا بار دیگر رئیس جمهور اکوادور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نتایج شمارش آرا در اکوادور نشان می دهد که رافائل کوریا با اختلاف 30 درصدی رقیبان خود را پشت سر گذاشته و یرای یک دوره چهار ساله دیگر رئیس جمهور این کشور خواهد بود.

پیروزی کوریا در انتخابات روز گذشته به وی این امکان را می دهد تا انقلاب سوسیالیستی خود را در اکوادور گسترش داده و سرمایه گذاری های خارجی بیشتری را جذب کند.

به نوشته رویترز، با توجه به بیماری "هوگو چاوز" رئیس جمهور ونزوئلا، کوریا جدی‌ترین منتقد آمریکا در میان رهبران آمریکای لاتین محسوب می شود.