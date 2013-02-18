کارخانه پسماند زون شرقی گلستان تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سردار زاده صبح دوشنبه در جلسه شورای سازمان مدیریت پسماند استان، در خصوص پروژه کارخانه کمپوست زون شرقی گفت: این کارخانه را که سال 90 و در هفته دولت کلنگ زنی شد توانستیم ظرف مدت 1.5 به بهره برداری برسانیم.



وی در ادامه گفت: این کارخانه که از لحاظ تکنولوژی جزو کارخانجات مدرن در کشور بوده و باظرفیت 250 تن درهر شیفت کاری طراحی و ساخته شده است که از مدرنترین دستگاه جداسازی نایلون به نام ایرسپراتور بهره می برد که در خاورمیانه منحصربه فرد است.



سردارزاده گفت: با توجه به تاملی که بین سازمان مدیریت پسماند و اداره کل محیط زیست دفاتر شهری و روستایی به وجود آمد، موجب شد اتفاقات بسیار خوبی در این حوزه را شاهد باشیم که ثمره آن تشکیل جلسه کارگره ملی پسماند در این استان بوده است.



وی در ادامه گفت: از دیگر رویکردهای این سازمان در سال 1392 می توان به نوسازی و تعمیرات اساسی سایت زون غربی، ایجاد منابع درآمدی پایدار جدید با توجه به ظرفیتهای پیش بینی شده در قانون، توسعه طرح جمع آوری کاغذ از ادارات و مدارس با توجه به تصویب هیئت مدیره سازمان در خصوص خرید باکس جمع آوری کاغذ با اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال اشاره کرد.



وی اظهار داشت: فرهنگ سازی در شهرها و روستاهای استان با هدف کاهش تولید زباله با توجه به ظرفیتهای موجود، تولید انبوه ورمی کمپوست با حمایت بخش خصوصی و تعاونیها و دهیاریهای استان ، راه اندازی مرکز پژوهش و پژوهشکده تخصصی مدیریت پسماند در استان و ورود سرمایه گذار بخش خصوصی در صنایع مرتبط از دیگر اولویتهاست.